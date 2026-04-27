Number_i、プロデュース楽曲へのこだわり「お香を焚いて、照明を暗めで…」 “3XL級”にハマっているもの告白【インタビュー】

Number_i、プロデュース楽曲へのこだわり「お香を焚いて、照明を暗めで…」 “3XL級”にハマっているもの告白【インタビュー】