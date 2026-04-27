Netflix（ネットフリックス）は、ゴールデンウィーク（GW）に合わせて、4月27日～5月10日に「ゴールデデーンウィーク」キャンペーンを実施する。

国内初となるビデオポッドキャストの配信や、原宿でのポップアップストア、子供向け知育アプリ「Netflixキッズパーク」の提供などが展開される。

初のビデオポッドキャスト「ポッドフリックス」

4月29日～5月6日、日本のNetflixでは初となるビデオポッドキャスト「ポッドフリックス- 秘密の発信局-」が配信される。

番組ではチュートリアルの徳井義実らがMCを務め、町田啓太や戸田恵梨香、伊藤沙莉といった最新作に出演する俳優陣が日替わりで登場する。

収録映像をもとにしたショート動画も各種SNSで展開され、撮影の裏話や見どころが紹介される。

配信はNetflix公式ソーシャルメディアのほか、Apple PodcastsやSpotifyでも行われる。

原宿での期間限定ポップアップストア

4月29日～5月10日、原宿のコンセプトストア「V.A.」に「Netflix POP-UP STORE 2026GW」がオープンする。

店内は「GO HOME AND WATCH」をテーマに、自宅でNetflixを楽しむライフスタイルをイメージした空間にしあげられているという。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や「ボーイフレンド」といった人気作品をモチーフにした限定アイテムも販売される。

知育アプリ「Netflixキッズパーク」

8歳以下を対象としたゲームアプリ「Netflixキッズパーク」が4月27日より日本で登場した。

「セサミストリート」などの人気キャラクターと一緒に学んで遊べるサービスで、すべてのメンバーシップで利用できる。

広告や追加課金はなく、オフライン再生にも対応するため、長時間の移動中や外出先でも活用できる仕様となっている。

渋谷や空港での広告展開

渋谷では「ゴールデデーンウィーク」のキーアートを用いた屋外広告が展開されるほか、MIYASHITA PARKのビジョンがキャンペーン映像でジャックされる。

また、成田空港では主要な渡航先へのフライト時間に合わせて、その時間内で見終えることができる作品を紹介する電子広告（DOOH）が掲出される。