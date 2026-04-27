俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、“減量後の変化”が際立つ最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】“10kg減”本田望結の大人の魅力あふれる姿（複数カット）

2025年6月2日に21歳の誕生日を迎えたInstagramの投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かしていた本田。その後もヘアカット後のイメチェンショットやお酒を嗜むプライベート動画を公開し、「どんどん可愛くなっていく」「大人な魅力ですね」といった声が寄せられていた。

“減量後の変化”が際立つ大人の魅力あふれる姿に反響

2026年4月24日の更新では、「準備完了！」と淡い水色のトップスにダークカラーのボトムスを合わせた最新ショットを披露。大人の魅力あふれる本田の姿に、ファンからは「痩せたね」「すけてる！」「写真集待ってます」「女神様 美しい！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）