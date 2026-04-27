本日配信スタート！ 戸田恵梨香主演『地獄に堕ちるわよ』キャラクターカット＆相関図解禁
本日4月27日配信開始となる戸田恵梨香主演のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』より、場面写真とキャラクター相関図が解禁された。
【写真】『地獄に堕ちるわよ』人物相関図はこちら
本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡（ふうび）する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒いうわさがささやかれた女傑の素顔とは？ 昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
17歳から67歳まで、細木数子の波乱の人生を演じたのは戸田恵梨香。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティーと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。
監督を務めるのは瀧本智行と大庭功睦。戸田の渾身（こんしん）の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。
本作では、細木数子を演じる戸田恵梨香と細木の自伝小説執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を演じる伊藤沙莉を中心に物語が進行していく。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティーと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する渾身の演技で魅せる戸田。離婚して自立を模索するシングルマザーとしてもがきながら、真実をあぶり出す覚悟を秘め、静かな眼差しの伊藤。そんな二人の新たな場面写真が解禁された。
豪華な衣装でソファに堂々と座り込む細木と、スーツ姿で姿勢を正し、細木に向き合う美乃里の姿はまさに対照的。富、名声、色恋―。欲望のすべてを手にし、日本一有名な占い師として人々の心を支配した細木に対し、美乃里はいかにして、その隠された顔を暴いていくのか…。
乃里が細木と向き合う中で見えてくるのが、彼女がいかにして、戦後の飢えた少女から「女帝」と呼ばれるまでになったのか。そこで映し出されるのは、細木数子の人生の「表」と「裏」を彩ってきたくせ者たちだ。
細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちとして、キャバレーのオーナー・落合元役に奥野瑛太、大地主の息子・三田麻呂彦役に田村健太郎、不動産会社の社長・須藤豊役に中島歩、滝口組組長・滝口宗次郎役に杉本哲太。
さらに、シンガーとしても活躍する三浦透子が昭和の大歌手・島倉千代子役として情感豊かな歌声で作品に彩りを添えるほか、クラブ運営の実務を担う弟・久雄役を細川岳、投資家・中園榮一役に高橋和也、昭和最大の思想家・安永正隆役に石橋蓮司、その娘である加藤十和子役・市川実和子。
そのほか、三田の母・三田キヨ役に余貴美子、細木数子の母・細木みね役に富田靖子、姉・細木明子と妹・細木幸子を周本絵梨香と金澤美穂が演じている。
さらに、オリジナルサウンドトラックも本日より配信開始。
音楽は、ピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されており、シリーズ全話を通してここまで丁寧なスコアリングが施されたNetflix日本制作作品として、極めて高い完成度を誇る。映像と音の一体化によって細木数子の人生の激烈さをより深く刻み込む。地獄のような世の中を欲望だけで生きてきた数子があざ笑う声は「主演の戸田恵梨香さんご本人」というスペシャルヴァージョンも収録している。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、Netflixにて4月27日より世界独占配信。
【写真】『地獄に堕ちるわよ』人物相関図はこちら
本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡（ふうび）する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒いうわさがささやかれた女傑の素顔とは？ 昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
監督を務めるのは瀧本智行と大庭功睦。戸田の渾身（こんしん）の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。
本作では、細木数子を演じる戸田恵梨香と細木の自伝小説執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を演じる伊藤沙莉を中心に物語が進行していく。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティーと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する渾身の演技で魅せる戸田。離婚して自立を模索するシングルマザーとしてもがきながら、真実をあぶり出す覚悟を秘め、静かな眼差しの伊藤。そんな二人の新たな場面写真が解禁された。
豪華な衣装でソファに堂々と座り込む細木と、スーツ姿で姿勢を正し、細木に向き合う美乃里の姿はまさに対照的。富、名声、色恋―。欲望のすべてを手にし、日本一有名な占い師として人々の心を支配した細木に対し、美乃里はいかにして、その隠された顔を暴いていくのか…。
乃里が細木と向き合う中で見えてくるのが、彼女がいかにして、戦後の飢えた少女から「女帝」と呼ばれるまでになったのか。そこで映し出されるのは、細木数子の人生の「表」と「裏」を彩ってきたくせ者たちだ。
細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちとして、キャバレーのオーナー・落合元役に奥野瑛太、大地主の息子・三田麻呂彦役に田村健太郎、不動産会社の社長・須藤豊役に中島歩、滝口組組長・滝口宗次郎役に杉本哲太。
さらに、シンガーとしても活躍する三浦透子が昭和の大歌手・島倉千代子役として情感豊かな歌声で作品に彩りを添えるほか、クラブ運営の実務を担う弟・久雄役を細川岳、投資家・中園榮一役に高橋和也、昭和最大の思想家・安永正隆役に石橋蓮司、その娘である加藤十和子役・市川実和子。
そのほか、三田の母・三田キヨ役に余貴美子、細木数子の母・細木みね役に富田靖子、姉・細木明子と妹・細木幸子を周本絵梨香と金澤美穂が演じている。
さらに、オリジナルサウンドトラックも本日より配信開始。
音楽は、ピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されており、シリーズ全話を通してここまで丁寧なスコアリングが施されたNetflix日本制作作品として、極めて高い完成度を誇る。映像と音の一体化によって細木数子の人生の激烈さをより深く刻み込む。地獄のような世の中を欲望だけで生きてきた数子があざ笑う声は「主演の戸田恵梨香さんご本人」というスペシャルヴァージョンも収録している。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、Netflixにて4月27日より世界独占配信。