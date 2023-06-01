

新しい学校のリーダーズ（撮影＝usamiryo）

新しい学校のリーダーズが26日、東京・SGCホール有明でワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』を開催した。

【写真】新しい学校のリーダーズ、SGCホール有明でらしさ全開の熱いライブを展開

ステージ上に厳かに飾られた紅白幕。会場となったSGCホール有明は、まるで大規模な学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張感に包まれていた。新しい学校のリーダーズによるワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』。これは単なるライブではなく、会場に集まった全員を巻き込んで挙行される、令和8年度の熱狂的な「入学式」である。

定刻、会場に無機質なブザーが鳴り響き、マネキンスタッフによる「ただいまより、令和8年度はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜入学式を挙行いたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。」というアナウンスが流れると、客席扉から「本学の代表」として新しい学校のリーダーズの4人が登場。客席の間を縫ってステージへと向かう姿に、会場のボルテージは早くも急上昇する。

ステージに辿り着いた彼女たちは、先程までの厳かな雰囲気を一瞬にして破壊した。1曲目「青春を切り裂く波動」、続く「マ人間」で客席を圧倒。ダイナミックなエネルギーとキレのあるパフォーマンスで、新入生たちの心を一気に鷲掴みにした。さらに会場を驚かせたのは、「来賓紹介」だ。テレビ朝日ミュージック、アソビシステム、TWIN PLANET という、彼女たちの歩みを支えてきた所属事務所3社の重役陣が来賓として登場するという演出に、客席からはどよめきと歓声が沸き起こった。メンバーからは「改めてご入学おめでとうございます！新入生には本校を知っていただき、在校生には改めて魅力を感じていただけたらと思います！全員全力で楽しむ準備はできていますか！」と、新旧の生徒たちそれぞれに向けた愛のある歓迎の言葉が贈られた。

「Maji Yoroshiku」、そして社会現象となった「オトナブルー」、「Arigato」とキラーチューンを畳み掛けた後、ライブは「学校行事」をテーマにしたパートへ突入する。マネキンスタッフの「本校では、試験やマラソン大会など、四季折々の行事を通して心身ともに成長していく」というナレーションのもと、「試験前夜」から「チラチラチラミー ~試験当日~」へと、学生ならではの焦燥感をコミカルかつアクロバティックに表現していく。

続く寸劇では、MIZYUが「あの日のマラソン大会、一緒に走ろうねって誓ったのに…」と裏切られた切ない気持ちを作文で朗読。すかさず KANON が「この儚い気持ちを、必要以上に壮大に表現した曲を披露させて頂きます」と見事なフリを入れ、「キミワイナ’17」へ繋ぐ。彼女たちらしいシュールな笑いと、圧倒的な表現力のギャップが光る。さらに寸劇を挟み、「恋の遮断機」「恋ゲバ」「知りたい」と、学生生活に付き物の複雑な恋愛模様を情感たっぷりに歌い上げた。

「音楽を通して世界中のみんなと1つになりたい。宴の始まりじゃー！」SUZUKAの高らかな宣言を合図に、ライブは狂乱の後半戦へ。「Toryanse」を皮切りに、新曲「Chanka Chanka」を初披露。オーセンティックな祭り囃子を想起させるリズムと掛け声に、キャッチーなコレオグラフィーが重なり、初披露とは思えないほど観客の心を瞬時に掴んだ。さらに「Intergalactic」「Forever Sisters」と続き、会場は巨大なダンスフロアと化す。「Pineapple Kryptonite」から同曲の Remix へのシームレスな展開、そして「Fly High」「Tokyo Calling」と、もはや日本の学校という枠を飛び越え、世界を熱狂させる彼女たちのスケール感を見せつける怒涛のセットリストで本編のクライマックスを駆け抜けた。

狂騒の冷めやらぬ中、SUZUKAがバラードアレンジで「Sailor, Sail On」を優しく、そして力強く歌い上げる。その歌声は、熱狂した新入生たちの心に深く染み渡っていった。「青春は学生のものではない、青春はエンドレスなんです！

本校に入学したら、卒業はありません！」SUZUKAのこの言葉こそが、新しい学校のリーダーズの真髄だろう。本編のラストを飾ったのは「迷えば尊し」。迷いながらも前へ進む全ての人への応援歌を高らかに響かせ、ステージを後にした。

アンコールに応えて再び姿を現した彼女たちは、「One Heart」を披露。会場にいる全員の心が一つになった瞬間だった。『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』は、ただのライブではなく、観る者すべてを「終わらない青春」へと引きずり込む、最高に熱く、そして愛に溢れた“入学式”だった。新入生、そして在校生たちのこれからの学校生活は、間違いなく刺激的なものになるだろう。

『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』 SGCホール有明セットリスト

新曲「Chanka Chanka」作品情報

M1.青春を切り裂く波動M2.マ人間M3.Maji YoroshikuM4.オトナブルーM5.ArigatoM6.試験前夜M7.チラチラチラミー ~試験当日~M8.キミワイナ’17M9.恋の遮断機M10.恋ゲバM11.知りたいM12.ToryanseM13.Chanka Chanka （新曲）M14.IntergalacticM15.Forever SistersM16.Pineapple KryptoniteM17.Pineapple Kryptonite RemixM18.Fly HighM19.Tokyo CallingM20.Sailor, Sail OnM21.迷えば尊しEN1.One Heart

日本の伝統的な祭り囃子や掛け声を想起させるオーセンティックなメロディに、現代的なダンスビートを掛け合わせた楽曲「Chanka Chanka」。夜の夏祭りや妖怪、百鬼夜行といった日本独自のフォークロアを背景に、伝統と現代が交差する鮮やかな世界観を描き出している。また、本楽曲のジャケットアートワーク公開とあわせて、Pre-save リンクも解禁された。Pre-save は4月26日21時より利用可能となる。Pre-saveリンク：https://ATARASHIIGAKKO.lnk.to/ChankaChanka配信日：2026年5月8日（金）