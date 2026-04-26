「女子高校生」が好きなお笑い芸人ランキング！ 2位は「ガンバレルーヤ」、では1位は？
LINEリサーチは、女子高校生を対象に「女子高校生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。
「明るい／元気があるから」という声が一番多く、コンビの仲の良さや性格の良さが女子高校生から高く支持されています。リアクションの良さや、見ていて元気をもらえる個性的なキャラクターも愛されている理由のようです。
1位は、ピン芸人の「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」や「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」といった回答が上位を占めています。公式YouTubeでのゲーム実況や、天性のリアクションが女子高生たちの心をつかんでいるようです。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：ガンバレルーヤ
2位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。
「明るい／元気があるから」という声が一番多く、コンビの仲の良さや性格の良さが女子高校生から高く支持されています。リアクションの良さや、見ていて元気をもらえる個性的なキャラクターも愛されている理由のようです。
1位：狩野英孝
1位は、ピン芸人の「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」や「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」といった回答が上位を占めています。公式YouTubeでのゲーム実況や、天性のリアクションが女子高生たちの心をつかんでいるようです。
(文:All About ニュース編集部)