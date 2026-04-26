ふかふかの毛布の上で気持ち良さそうに眠る子猫さん。見る人を丸ごと肯定してくれそうな素敵なポーズをしていたそうで…。

話題の投稿は34万回を超えて再生され、「正解！にゃ」「平和を感じる」「警戒心ゼロのこのポーズ可愛い」「美しい」「天使だ」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。

【動画：眠っている子猫を見たら…全てを肯定してくれそうな『まさかのポーズ』】

エレガントな風貌のペッパーくん

Instagramアカウント『韓国暮らしのペッパーくん』に投稿されたのは、アビシニアン「ペッパー」くんの姿。筋肉質な体とすらっと伸びた長い足が特徴だというアビシニアン。まだ子猫のペッパーくんも既に長身で引き締まったボディをもち、見る人にエレガントさを感じさせます。

ある日、ふかふかの毛布の上でぐっすりと眠っているペッパーくんの姿があったといいます。ペッパーくんの寝姿は、少し変わっていたそうで…。

全てを肯定してくれそうな寝姿

仰向けで眠っていたというペッパーくん。長い足を上向きに折り畳み、手はなんと、頭の上で丸の形を作っていたといいます。見る人を丸ごと肯定してくれそうなペッパーくんの丸ポーズ。丸ポーズを作って眠るペッパーくんからは、「大丈夫だよ。花丸だよ」と聞こえてきそう。「そうだよね。花丸だよね」と相槌を打ちたくなってしまいます。

丸の中から覗くペッパーくんの寝顔は天使そのもの。「幸せにゃ」と聞こえてきそうなほど気持ち良さそうな表情で眠っていたといいます。頭の上で丸ポーズを作ってしまうほど、嬉しい夢を見ていたのかもしれません。

見た目と寝相のギャップにキュン

頭の上で丸を作って眠るペッパーくんを見た飼い主さんは、「毎日癒しをありがとう」と思ったそう。きっと飼い主さんの愛情をいっぱい受けているからこそ、こんなにも安心しきった寝姿を見せてくれるのでしょう。

エレガントな見た目と無防備な寝姿とのギャップが魅力的なペッパーくん。豪快に口を開けたまま寝ていたり、「ん――なー」と寝言を言いながら寝ていたりすることもあるそう。「可愛い顔も変な寝顔も全部愛おしい」と飼い主さん。これからもたくさん眠って、スクスクと成長して欲しいと願う飼い主さんなのでした。

ペッパーくんの可愛らしい寝相に癒された視聴者の方々からは、「すべて、、花丸って～聞こえてくるわ～」「可愛い♡足長うらやましい」「ペッパーはバレエの夢を見ている!」といった声が届きました。

Instagramアカウント『韓国暮らしのペッパーくん』には、韓国で暮らすアビシニアン「ペッパー」くんの愛くるしい成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『韓国暮らしのペッパーくん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。