開催：2026.4.26

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 5 - 8 [フィリーズ]

MLBの試合が26日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

1回表、4番 アドリア・ガルシア 3球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでフィリーズ得点 ATL 0-1 PHI

4回表、6番 ブライソン・ストット 6球目を打ってファーストへのタイムリースリーベースヒットでフィリーズ得点 ATL 0-2 PHI

4回裏、5番 マイケル・ハリス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 1-2 PHI、6番 オースティン・ライリー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 2-2 PHI

5回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 ATL 2-3 PHI

6回裏、4番 オジー・アルビーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 3-3 PHI、5番 マイケル・ハリス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 4-3 PHI

8回表、3番 ブライス・ハーパー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 ATL 4-4 PHI

10回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 ATL 4-6 PHI、5番 ブランドン・マーシュ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 ATL 4-8 PHI

10回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 5-8 PHI

試合は5対8でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのブラッド・ケラーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのタイラー・キンリーで、ここまで3勝1敗0S。

ここまでブレーブスは19勝9敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方フィリーズは9勝18敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 12:18:23 更新