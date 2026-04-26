マンシーは同点2ラン＆四球で出塁

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、6回途中まで5奪三振7安打4失点の粘投を見せた。打線が繋がり大量援護するなか、接戦だった6回には主砲が突如の途中交代に。「大丈夫かな」「いったい何が」とファンに一抹の不安がよぎった。

佐々木が2点を先取されたものの、3回だった。マックス・マンシー内野手が今季9号となる同点2ランを右翼席に叩き込み、試合を振り出しに戻した。勝ち越した4回には1死一、二塁の好機で再び打席へ。四球を選んで出塁したが、ここでサンティアゴ・エスピナル内野手が代走で登場した。

まだ4-3と1点リード、しかも試合の序盤。主砲を交代させることには驚きもあった。ファンからも「何かあった？」「怪我か……」と不安の声が寄せられたものの、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者は即座に自身のX（旧ツイッター）を更新。デーブ・ロバーツ監督の試合前の談話として、マンシーが体調不良だったことを伝えた。

マンシー交代後にドジャース打線が爆発。結果として主砲の交代の影響はなかったものの、ファンからはマンシーへ激励する声が殺到した。「怪我じゃなくて良かった！」「マンシー、早く良くなってね」「今日は最高の仕事だった」「体調悪い中よく頑張った。ゆっくり休んで」「風邪が流行ってるからね」「早く良くなって」など反応が寄せられた。（Full-Count編集部）