どっちが正解？アイアンでしっかり飛ばすコツは「手首の角度」

練習もラウンドも“なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その“テーマ”と“閃き”を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【苦手克服アイアン編】しっかり飛ばす！

アイアンショットの当たりが薄いと、勢いのないスライスが出る。これだとグリーンまで届かないし、グリーン右手前のラフにつかまってしまうことも。

厚い当たりのアイアンショットを打つコツは、手首の角度にある！

当たりを厚くするポイントは手首の角度！

アイアンショットの当たりの薄い、厚いは、インパクトの形によって決まります。両手がボールよりも先にあるハンドファーストの形なら、ロフトが立った状態でボールをとらえるので厚い当たりになる。逆に、両手がボールよりもうしろにあるハンドレイトの形だと、ロフトが寝た状態になるので薄い当たりになってしまいます。まずは、ハンドファーストでのインパクトを目指しましょう。

ハンドファーストでのインパクトを目指しましょう！

ハンドファーストのインパクトは、ロフトが立った状態でボールをとらえるので厚い当たりになる。

インパクトがハンドレイトになるとロフトが寝たり、フェースが開くので、薄い当たりになってしまう。

アドレス時の手首の角度を変えない

ダウンスイングで右手首を手のひら側に折ってしまうか、左手首を甲側に折ると、ハンドレイトのインパクトになるので要注意。左右どちらの手首の角度でもいいので、とにかくアドレス時の角度をキープしたままクラブを上げて振り下ろす。手首の角度が変わらなければハンドファーストのインパクトでボールをとらえることができる。

手首を意識するのは切り返しからでもOK

手首の角度を意識するのは「アドレスから」がオススメだが「切り返しから」でもOK。大切なのは、インパクト前にヘッドが先行してしまう手首の角度にしないこと。また、前腕に力を入れたり、クラブを強く握りすぎると、手首の角度が変わりやすくなってしまうので気をつけよう。

いかがでしたか？ 手首の角度をぜひ意識してみてください！

レッスン＝大西翔太

●おおにし・しょうた／1992年生まれ。15年から青木瀬令奈のコーチを務め、トーナメントではキャディバッグも担ぐプロコーチ。18年にPGAティーチングプロA級資格取得。わかりやすいゴルフ理論に定評があり、ゴルフメディアにも多数出演している。メンタルトレーナー、整体師の資格ももつ。

構成＝山西英希、編集部

協力＝船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ