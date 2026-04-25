“ひろゆき”こと実業家の西村博之氏がおこなった“まさかの謝罪”に、X上がざわついている。

「発端は4月22日、参政党の神谷宗幣代表が投稿した一枚の写真でした。『みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会』とともに昇殿参拝を行ったことを報告し、境内での集合写真を公開したのです。

この投稿に同じ22日、ひろゆき氏が噛みつきました。

《撮影禁止の場所で撮影してる模様。敬意を表してるんじゃなくて、数字稼ぎに使ってる感》と指摘。さらに翌23日には、《神社は自撮りの為のスポットではなく、神殿に参拝する信仰の場所です》《ビジネス保守ほど、写真上げたがるよね》と、皮肉を重ねていきました」（芸能記者）

これに対し神谷氏も23日、《調べもせずに撮影禁止の場所と勘違いしてる模様。参政党を数字稼ぎに使わないでいただきたい》と猛反発。ひろゆき氏の言葉をそのまま返すような形で、怒りをあらわにしていた。

「直接面と向かっていなかったのが幸いなくらい、双方、頭に血が上っていたように思います。もはや完全に“売り言葉に買い言葉”の構図ですよね。単なるルール確認ではなく、感情的な応酬はもはや滑稽でした」（同前）

議論が過熱する中、24日、靖国神社が公式見解を発表した。

「同神社は、業務目的の撮影は許可が必要としつつ、参拝者の記念撮影は許可不要でSNS投稿も問題ないと説明しました。さらに、案内が誤解を招いた可能性を認め、今後は対象を明確に分けて改訂する方針を示しました」（同前）

“公式発表”により議論は収束に向かう中、ひろゆき氏は24日、投稿を更新。《撮影禁止の場所で撮影している模様」という推測は誤りであったことが判明いたしました。関係者の方々にお詫び申し上げるとともに、当該の発言を撤回いたします》と、素直に誤りを認めたのだ。

ひろゆき氏の意外な“訂正謝罪文”に、Xでは驚きの声が。

《おっ 珍しく謝った》

《ひろゆき氏が謝った事自体意外だったな。ダンマリ決め込むのかと思ってた》

と評価する一方、

《まず最初のポストする前に調べればいいのに》

といった厳しい指摘も見られ、賛否が分かれる形となっている。芸能プロ関係者はこう語る。

「ひろゆきさんといえば、持論を押し切る“論破型”のスタイルで知られています。過去には人気YouTuberのヒカルさんとのディベートでも、結果的に優位に立つ場面が印象的でした。

そうしたイメージが強いだけに、今回のように自ら誤りを認めて謝罪するケースは珍しい。ただ陳謝して評価されるというのも皮肉なものですが」

“論破王”と政治家のSNSバトルは、思わぬ形で決着を迎えた。