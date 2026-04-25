4月24日、「女性セブンプラス」がDragon Ashのボーカル・降谷建志の“新恋人”との水族館デートを報道。相手は、元妻である女優のMEGUMIに似た若い女性だったという。

「降谷さんは2023年9月、『週刊文春』にMEGUMIさんとの別居を報道されました。前月に30代一般女性との不倫疑惑が報じられており、MEGUMIさんが家を出た形です。降谷さんは報道後すぐにInstagramのストーリーズで《既に一緒に暮らしていないことも、離婚をすることも事実です》と認めました」（芸能記者）

その後、2025年7月に『FRIDAY』が不倫相手との同棲生活を報道。そのまま再婚するのではないかとも囁かれていたのだが、今年2月9日、降谷は自身の47歳の誕生日にInstagramで《47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん 年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ》と、自虐の叫びを書き込み、続けて《どうもこんばんわ 降谷 建志 47歳 独身 職業バンドマンですっとかプロフまじで地獄》と投稿。不倫相手とも別れた可能性が浮上していた。

「そして今回の“新彼女”登場です。自身の境遇を“地獄”としているわりには、やはりモテるようですね。15年連れ添った妻を捨てて若い女性と次々交際を重ねているという状況です」（同前）

一方のMEGUMIは美容系の仕事で大活躍、女優としても評価され、映像プロデューサーとしてもNetflixと契約するなど世界的な活躍をしている。

Xでは

《別れたあとに似たタイプにいく人って、結局“忘れてない”か、“安心できる型”を選んでるかのどっちか》

《MEGUMIと離婚して良かったな》

と呆れ気味のコメントも。

「現状はどちらも独身なので、ご自由にということなんですが、芸能活動での活躍ぶりなどは、圧倒的にMEGUMIさんに軍配があがります。降谷さんも新たな恋人とともに活動のギアを一段上げる必要があるのではないでしょうか」（前出・記者）

元夫婦にそれぞれの春が訪れた。