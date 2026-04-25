[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 3 畑尾大翔

DF 6 村田航一

DF 29 宮崎海冬

DF 55 松本大輔

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 21 戸水利紀

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 2 高畠捷

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 22 生駒稀生

MF 18 後藤卓磨

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志