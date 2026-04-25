金沢vs奈良 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 6 村田航一
DF 29 宮崎海冬
DF 55 松本大輔
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 21 戸水利紀
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 18 後藤卓磨
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 3 畑尾大翔
DF 6 村田航一
DF 55 松本大輔
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 21 戸水利紀
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 18 後藤卓磨
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志