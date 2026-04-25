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ジェネリックの進化もスゴイ。

iPadで手書きしたい人の必需品となっているAppleのApple Pencil。今は安価なサードパーティ製ペンシル（いわゆるジェネリックApple Pencil）も多く、意外とお安く手書き環境を構築できますよね。

それらのジェネリックペンシルも、実は進化をしています。

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ESRから出ているペンシルは、なんと「探す」に対応しているんです。

「探す」から居場所を特定、音も鳴らせて追跡できる

Image: 小暮ひさのり

実はこのESRの探せるペンシル、僕も愛用しています。

それまでは、外出先で置き忘れたのか、家の中で転がっているのか？がわからなかったんですけど、こっちに切り替えてからは「探す」アプリで一目瞭然。

なんなら音も鳴らせます。音量は控えめだけど、同じ部屋に居れば聞こえるレベルなので、すぐに追跡、発見できるんですよね。

お陰でApple Pencil迷子がなくなりました。いや、正確に言えば迷子になってるんですが、すぐに見つけられるようになっています。最高。

お絵かきしないなら十分！

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スペック的には、パームリジェクション対応で、筆圧感知なし、傾き検知はあり。といった他のジェネリックApple Pencilと同じスペックですね。

本格的なお絵かきには物足りなさを感じると思いますが、たとえば手書きでメモを取ったり、PDFに注釈を入れるといった用途なら十分。僕はそっちがメインなので、このペンシルで不便を感じたことはありません。

充電はUSB-C接続。ワイヤレス充電対応していれば最高でしたけど、まぁそんな頻繁に充電するわけじゃないので、ここは許容範囲ですかね。USB-Cケーブルなんていつも持ち歩いているしね！

というわけで、完璧じゃないけど、刺さる人には本当にぶっ刺さるペンシルだと思います。

過去、一度でもApple Pencil無くして泣いたことがある方は、これ選んでおきましょう。

Source: Amazon