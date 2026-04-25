今ならお安く。新生活のお供にApple Watch Series 11はいかが？
4月になり、新しい生活をスタートしたという方も多いことでしょう。そんな節目に、いっちょスマートウォッチでも買っちゃおうかなと思っている方、ちょうどいいタイミングです。
なんと、Apple Watch Series 11がAmazonでお買い得になっています。
セール価格はジェットブラックなど各カラーが対象
42mmのGPSモデルが11％オフの5万7610円。
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
57,610円
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46mmのGPSモデルは10％オフの6万2511円です。
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
62,511円
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iPhoneを使っているなら、やっぱりApple Watchがベスト。日頃の体調管理にも、エクササイズやフィットネスのお供としても頼りになりますし、ウォレット機能でお買い物や電車に乗るのもワンタッチ。とにかく、一度使うと手放せない相棒になるはずです。
あまりセールにならないので、検討していた方は今がチャンス。Apple Watchとの新生活、きっとワクワクするものになりますよ。
Source: Amazon