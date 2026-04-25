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4月になり、新しい生活をスタートしたという方も多いことでしょう。そんな節目に、いっちょスマートウォッチでも買っちゃおうかなと思っている方、ちょうどいいタイミングです。

なんと、Apple Watch Series 11がAmazonでお買い得になっています。

セール価格はジェットブラックなど各カラーが対象

42mmのGPSモデルが11％オフの5万7610円。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド 57,610円 Amazonで見る PR PR

46mmのGPSモデルは10％オフの6万2511円です。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド 62,511円 Amazonで見る PR PR

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iPhoneを使っているなら、やっぱりApple Watchがベスト。日頃の体調管理にも、エクササイズやフィットネスのお供としても頼りになりますし、ウォレット機能でお買い物や電車に乗るのもワンタッチ。とにかく、一度使うと手放せない相棒になるはずです。

あまりセールにならないので、検討していた方は今がチャンス。Apple Watchとの新生活、きっとワクワクするものになりますよ。

Source: Amazon