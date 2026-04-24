尾崎豊さんの妻・繁美さん、息子・裕哉と共に墓参りを報告「あと3日で命日です。いつものように見護っていてね」
故・尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが22日、自身のインスタグラムを更新。息子でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉（36）と共に豊さんの墓参りに行ったことを報告した。
【動画】「いつものように見護っていてね」34回目の命日を前に、墓参りを報告した繁美さん＆息子・裕哉
1992年4月25日に26歳の若さで亡くなり、30年以上経った今でも支持される豊さん。投稿では、「昨日、裕哉とお墓参りに行ってきました 空一面 白い雲 あと3日で命日です。いつものように見護っていてね」と動画内でつづり、親子での墓参りの様子を伝えた。
フォロワーからは「豊さんは、繁美さんがこんなに立派に裕哉さんを育ててくれて感謝してると思います 成長を見たかったでしょう もう34年になるのですね」「尾崎豊さん、私の中学時代の青春でした」「月日がいくら流れても、何百回聴いた曲でも、全然聞きあきる事なく、きっとおばあちゃんになっても少女の気持ちで聞くんだろうなって思います。偉大な存在です」「豊さんの歌はずっと私の心を励まし、慰め、震わせてくれます。私の青春。裕哉さん、歌い繋いでくださってありがとうございます」「これほど時間が過ぎ去っても、いつまでも私の心を支え続けてくださっています。感謝しています」などのメッセージが寄せられている。
【動画】「いつものように見護っていてね」34回目の命日を前に、墓参りを報告した繁美さん＆息子・裕哉
1992年4月25日に26歳の若さで亡くなり、30年以上経った今でも支持される豊さん。投稿では、「昨日、裕哉とお墓参りに行ってきました 空一面 白い雲 あと3日で命日です。いつものように見護っていてね」と動画内でつづり、親子での墓参りの様子を伝えた。