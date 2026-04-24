Mrs. GREEN APPLE、朝ドラ主題歌「風と町」制作過程に迫る 20分におよぶ貴重映像公開
Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」の「Behind the Song & the Scenes」が公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「風と町」Behind the Song & the Scenes
同曲はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマで制作された。
普遍的であるがゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が、20分近くにおよぶ濃密な映像で明らかにされた、貴重な内容となっている。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「風と町」Behind the Song & the Scenes
同曲はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマで制作された。
普遍的であるがゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が、20分近くにおよぶ濃密な映像で明らかにされた、貴重な内容となっている。