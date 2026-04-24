食と農業の大切さを伝えようと出前授業が開かれ、新発田市で特産のイチゴを高校生が学びました。



こちらは、大ぶりで真っ赤なイチゴ！県が誇るブランド『越後姫』について学ぶ出前授業が新発田農業高校で開かれました。若い世代に越後姫をより深く知ってもらおうと、JA全農にいがたと新潟中央青果が開催しました。



■JA全農にいがた果実花き課 鈴木萌夏さん

「(越後姫は)旬を迎えていますので、たくさん食べていただいて農家さんを応援いただきたいという気持ちです。」



新発田地区は、JA全農にいがたが取り扱う『越後姫』の約4割を生産する一大産地です。生徒たちは、越後姫クイズにも挑戦。



■クイズの出題者

「1粒45g、形もいい、糖度もある。これの名前わかる人？」

■回答者

「姫のてまり。」



正解者には、なんと越後姫1パックをプレゼント！生徒たちは、地元の名産の魅力を実感していました。



■高校2年

「みずみずしくておいしいです。」

■高校2年

「めっちゃ甘いです。(越後姫が)作られてからどういうふうに売られるかまで知れてよかった。」



JA全農にいがたは、今後も食育活動を続けていくとしています。