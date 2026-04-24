元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが、2026年4月23日に公開された恋愛リアリティショー「恋愛病院」（ABEMA）の第4話で、「大学4年間彼女はいなくて」と話し、スタジオでの「見届け人」として出演する「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが驚きを見せる一幕があった。

「大学のときに、たぶん僕は病んだ」

番組のなかで、大学時代の恋愛について尋ねられた石丸さんは、「大学のときに、たぶん僕は病んだ」「大学4年間彼女はいなくて、そういうこともなかった」と明かした。

この告白にひろゆきさんは、「大学で彼女いないはヤバい」と驚き、「京大だよ？ 食い放題のはずなんすよ」とツッコミを入れていた。

なお、石丸さんは、大学時代はジャグリングサークルの活動に勤しんでいたといい、「将来は、就職するか大道芸人になろう」と思っていたとも明かした。また、ジャグリングの腕前を披露し、場を沸かせる場面もあった。

番組には石丸さんのほか、「令和の虎」総合演出で実業家の桑田龍征さん、「ウルトラマンオーブ」で主演を務めた俳優の石黒英雄さん、ミス東大2020でタレントの神谷明采さん、YouTubeのドキュメンタリー番組「Nontitle」に出演した際の「やけんモテんと思う」との発言がネットミーム化したタレントの平川愛里菜さんら男女10人が出演する。

企画・プロデューサーは経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」プロデューサーの高橋弘樹氏が務めている。