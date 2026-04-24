メロン＆マンゴー食べ放題が主役スイパラで″旬の交代期″を楽しめるフルーツ食べ放題の新コースが登場《4月25日から》

スイーツパラダイスでは、2026年4月25日からフルパラコースで「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな...？」を開催します。

ブランドいちごは在庫限り

上品な味わいのメロンと、毎年大人気のマンゴーが食べ放題に登場。産地直送のブランドいちごは、入荷がある限り楽しむことができます。

日本各地の様々な品種から、今が食べごろの国産メロンが並びます。とろけるような食感と上品な甘さが特徴です。

「花のしずく」と呼ばれるナンドクマイ種のマンゴーを中心に、食べごろの良質なマンゴーが登場します。口いっぱいに広がる、濃厚な甘みと芳醇な香りを堪能できます。

さらに、フルパラコース限定スイーツとして「マンゴータルト」が新登場します。マンゴーの濃厚な甘みとカスタード＆ホイップクリームのコクのある甘さが相性抜群です。

また、在庫が許す限り、スイパラ農園契約農家から産地直送で届けられたブランドいちごも食べ放題に。ただし、在庫限りのため、食べ放題が確約されるフルーツではありません。

その他、スイパラ特製スイーツやフードの食べ放題に加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテト食べ放題も利用できます。

対象となる「フルパラコース」は、平日が大人3600円／小人1800円、土日祝は大人3990円／小人1800円。制限時間は100分です。

京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・梅田店・新宿東口店では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題で提供しています。

また、上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供はおこなっていません。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部