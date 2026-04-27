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YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」が「波の危険性を知っていますか？【辺野古の転覆事故】」を公開した。政治評論家の竹田恒泰氏が、辺野古で発生した小型船の転覆事故をテーマに、波の危険性と小型船操縦の鉄則について、自身の体験を交えて解説した。



動画の冒頭で竹田氏は、事故当時の波が「5メートルぐらい」の「長周波のうねりだった」という報道に言及した。一級小型船舶操縦士の資格を持つ同氏は、「小さい船って横波に弱いんですよ」と指摘。大きな波が迫ってきた際は、船首を波に対して向け、「垂直に乗り越える」ことを繰り返す必要があると操船の基本を説明した。



さらに、波の恐ろしさを伝えるため、中国の島を訪れた際の実体験を披露した。悪天候で定期船が欠航する中、仕事のためにその日のうちに島を脱出する必要があった竹田氏は、現地の漁師に船を出すよう交渉したという。「俺は死にたくない」と多くの漁師が拒否する中、高額な報酬と引き換えに船を出してくれる「強者」を見つけたと振り返った。



定員6〜7人の小型漁船に乗り込んだ竹田氏は、5メートルを超えるうねりの中を出港。船長が波に対して直角に船を向け、波を登っては「ダーンと落ちてザバーンって水をかぶる」という危険な航行を何十回も繰り返したと回顧した。「落ちた時は360度波の壁しか見えない」と、その恐怖を臨場感たっぷりに語った。



竹田氏は、直角に進めば簡単には転覆しないものの、横から波を受けると「あっという間にいっちゃいますね」と小型船の脆さを指摘。今回の辺野古の事故についても、定員に近い人数が乗って不安定な状態だったため「横食らったらもう簡単に転覆してしまう」と結論付け、自然の脅威と小型船のリスクを改めて強調して動画を締めくくった。