累計販売25万台の「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズで4月のニオイ対策を
ライクイットはこのほど、「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが3月時点で累計販売台数が25万台に達したことを発表した。
密閉性とデザイン性の両立(左から25L・9.5L)
同シリーズは、フタと本体を隙間なく密閉する独自のシリコンパッキン構造をし、強力な密閉力を実現するダストボックス。
現代の最新インテリアにも馴染みやすい、フラットでスリムな造形も特徴となっている。
サイズは、洗面所やトイレ横、赤ちゃんのオムツ用、ペットシーツ用に使用できる9.5Lサイズのほか、単身用のメインごみ箱やキッチンの生ごみ用に活用できる25L、家族が多い家庭のキッチンや、地域指定の大きなゴミ袋をそのまま使いたい人向けの45Lを展開。
トイレ横でも場所を取らないサイズ感(9.5L)
立ったまま捨てやすい高さ設計(25L)
同社では、本格的な夏や梅雨を迎える前の4月において、家庭内の衛生環境を整える重要な時期と捉えて同商品を活用した"ニオイの先手対策"を提案している。
密閉性とデザイン性の両立(左から25L・9.5L)
同シリーズは、フタと本体を隙間なく密閉する独自のシリコンパッキン構造をし、強力な密閉力を実現するダストボックス。
現代の最新インテリアにも馴染みやすい、フラットでスリムな造形も特徴となっている。
トイレ横でも場所を取らないサイズ感(9.5L)
立ったまま捨てやすい高さ設計(25L)
同社では、本格的な夏や梅雨を迎える前の4月において、家庭内の衛生環境を整える重要な時期と捉えて同商品を活用した"ニオイの先手対策"を提案している。