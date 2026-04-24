２４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．８７ポイント（０．２４％）高の２５９７８．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４２．９９ポイント（０．４９％）高の８７７５．６２ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２３６７億２２６０万香港ドル（約４兆８２４４億円）に縮小している（２３日は２５５３億７９３０万香港ドル）。

半導体株高が投資家心理を上向かせる流れ。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１．７％高と１７連騰し、連日で最高値を更新した。人工知能（ＡＩ）産業の拡大で半導体需要が伸びると期待される中、香港にも買いが波及している。また、低コストで高性能な生成ＡＩを発表し、昨年話題となった中国のＡＩ企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ（ディープシーク）が２４日、新モデルを公開したことも刺激材料となった。

原油の高止まりを嫌気し売り先行したが、下値は固く、前場は安かったハンセン指数も後場に入り切り返している。２３日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比３．１％高の９５．８５米ドル／バレルと続伸。再び大台の１００米ドルをうかがう勢いで、実体経済にも悪影響を及ぼすとの不安もくすぶっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１０．０％高、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が４．３％高、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が３．４％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１５．２％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が９．０％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．９％ずつ上昇した。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が１０．０％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が５．０％高、建滔集団（１４８／ＨＫ）が４．１％高と値を上げている。

医薬セクターもしっかり。信達生物のほか、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が９．３％高、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が２．８％高、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が１．６％高で取引を終えた。

半面、自動車セクターは安い。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．４％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．４％、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が３．０％、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が２．７％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。「中国で今後、超長期・低金利のオートローンが引き締められる見通し」などと伝わり、自動車販売が鈍ると不安視されている。メーカー各社は今年に入り、販促のためにこうしたオートローンを導入していた。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３３％安の４０７９．９０ポイントで取引を終了した。自動車が安い。医薬、金融、公益、軍需産業、運輸なども売られた。半面、半導体は高い。資源・素材、食品飲料も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）