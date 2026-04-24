【溝端葵1st写真集 「タイトル未定」】 7月17日 発売 価格：3,630円

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集英社は、溝端葵さんの1st写真集を7月17日に発売する。タイトルは未定で、価格は3,630円。

本書は昨年3月にデビューして以降、注目を集める溝端葵さんの1st写真集。スリランカを舞台に撮影が行なわれ、これまでにない大胆な衣装と、自然体の魅力を切り取った内容となっている。

本作に向けてパーソナルジムに通い、ボディメイクにも徹底的に取り組んだ溝端さんが、より大きく美しく進化したヒップと、引き締まったくびれを惜しみなく披露。王道ビーチでのビキニカットやホテルでのランジェリーカットに加え、鍛え上げたヒップが際立つTバックショット、曲線美が際立つTシャツスタイルなど、写真集ならではの挑戦的な内容も収録される。

【溝端葵さんコメント】

「ついに、念願の1st写真集の発売を皆さんにお伝えできて、本当に胸がいっぱいです。

初めて訪れた場所での撮影は新鮮で、自分でも知らなかった表情に出会えた気がします。

自然体から少し大人な一面まで、今の私らしさがぎゅっと詰まった一冊です。

ひとりでも多くの方に、この写真集が届いたら嬉しいです。」

(C) Takeo Dec.／集英社