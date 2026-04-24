Travis Japan、10日間のアメリカ旅がついに開幕 Episode1〜3の先行カット＆あらすじ公開
7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信となる。いよいよ配信開始まであと1週間と迫ったきょう、初回に配信される3話分の「あらすじ」、そして「先行カット」3点が解禁となった。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新
【撮り下ろし写真】“賛成！”ポーズで一致団結するTravis Japan
Travis Japanは、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如恵留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）の7人で構成。番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。
グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
ついに始まる、Travis Japan7人の“原点に立ち返る”夏休み。夏休みの始まりを告げる【Episode 1】では、旅行プランナー資格をもつNoelが6人のために、最高の夏休みプランを練るところからスタート。Noelが考えたのは、6人を3人ずつの2チームに分け、ロッキー山脈の麓、アメリカ南西部を旅するプラン。
Team A（Chaka、Umi、Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team B（Shime、Genta、Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発する。一方のNoelはメンバーへのあるサプライズをするため、合流地点である、赤き聖地アリゾナ州セドナへと先回りすることに――。
【Episode 2】では、ニューメキシコ州アルバカーキから旅をスタートした、Team Bがさっそく絶品手作りジャーキー専門店に寄り道し大興奮。ユタ州ソルトレイクシティを出発したTeam Aは、岩の街モアブに到着。化石やさまざまな宝石が並ぶロックショップでお土産選びを満喫する。【Episode 3】では、オールド・ウェストの風情が残るニューメキシコ州のラスベガスに立ち寄ったTeam Bが、歴史あるホテルで名物のメキシコ料理・エンチラーダに挑戦し、舌鼓。一方のTeam Aは、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺めるために、早朝からキャンピングカーを走らせる――。
合わせて解禁された先行カットでは、6人の旅に思いをはせるNoelの姿や、大自然の迫力に圧倒されているTeam Aの3人。旅の途中、立ち寄ったガソリンスタンドでダンスを披露する、夏休み堪能中のTeam Bの3人。それぞれ分かれて夏休みの旅を始めたTravis Japanの7人が、この旅でどんな事を体験し、どんなことを感じるのか。
■Episode 1〜3あらすじ
▼Episode 1
Noelが自ら企画したトラジャの夏休みが始動！乾いた風が吹き抜けるロッキー山脈の麓。そこにはメンバーが知らないアメリカがあるという。メンバーには内緒で下見を重ねたNoelの思いとは？キャンピングカーで大自然を行く「Team A」とレンタカーで田舎の文化を巡る「Team B」。セドナを目指し、いざ出発！
▼Episode 2
アルバカーキ発のTeam Bは、絶品手作りジャーキー専門店で大興奮 。一方、ソルトレイクシティ発のTeam Aは、岩の街モアブのロックショップでお土産選びを満喫。初めての巨大キャンピングカーの運転にChakaも期待と緊張を交差させる。
▼Episode 3
オールド・ウェストの風情残るニューメキシコ州ラスベガスにTeam Bが到着し、名物料理のエンチラーダに舌鼓を打つ。一方、Team Aは夜明け前から車を走らせ、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺める。
Travis Japanは、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如恵留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）の7人で構成。番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。
グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
ついに始まる、Travis Japan7人の“原点に立ち返る”夏休み。夏休みの始まりを告げる【Episode 1】では、旅行プランナー資格をもつNoelが6人のために、最高の夏休みプランを練るところからスタート。Noelが考えたのは、6人を3人ずつの2チームに分け、ロッキー山脈の麓、アメリカ南西部を旅するプラン。
Team A（Chaka、Umi、Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team B（Shime、Genta、Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発する。一方のNoelはメンバーへのあるサプライズをするため、合流地点である、赤き聖地アリゾナ州セドナへと先回りすることに――。
【Episode 2】では、ニューメキシコ州アルバカーキから旅をスタートした、Team Bがさっそく絶品手作りジャーキー専門店に寄り道し大興奮。ユタ州ソルトレイクシティを出発したTeam Aは、岩の街モアブに到着。化石やさまざまな宝石が並ぶロックショップでお土産選びを満喫する。【Episode 3】では、オールド・ウェストの風情が残るニューメキシコ州のラスベガスに立ち寄ったTeam Bが、歴史あるホテルで名物のメキシコ料理・エンチラーダに挑戦し、舌鼓。一方のTeam Aは、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺めるために、早朝からキャンピングカーを走らせる――。
合わせて解禁された先行カットでは、6人の旅に思いをはせるNoelの姿や、大自然の迫力に圧倒されているTeam Aの3人。旅の途中、立ち寄ったガソリンスタンドでダンスを披露する、夏休み堪能中のTeam Bの3人。それぞれ分かれて夏休みの旅を始めたTravis Japanの7人が、この旅でどんな事を体験し、どんなことを感じるのか。
■Episode 1〜3あらすじ
▼Episode 1
Noelが自ら企画したトラジャの夏休みが始動！乾いた風が吹き抜けるロッキー山脈の麓。そこにはメンバーが知らないアメリカがあるという。メンバーには内緒で下見を重ねたNoelの思いとは？キャンピングカーで大自然を行く「Team A」とレンタカーで田舎の文化を巡る「Team B」。セドナを目指し、いざ出発！
▼Episode 2
アルバカーキ発のTeam Bは、絶品手作りジャーキー専門店で大興奮 。一方、ソルトレイクシティ発のTeam Aは、岩の街モアブのロックショップでお土産選びを満喫。初めての巨大キャンピングカーの運転にChakaも期待と緊張を交差させる。
▼Episode 3
オールド・ウェストの風情残るニューメキシコ州ラスベガスにTeam Bが到着し、名物料理のエンチラーダに舌鼓を打つ。一方、Team Aは夜明け前から車を走らせ、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺める。