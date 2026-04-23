『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』5月11日（月）放送開始！

英国ミステリー『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』（全3話）が、NHK BSプレミアム4Kにて5月11日（月）21：00より放送される。

『名探偵ポワロ』『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』のキャストも

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが1939年に発表した原作小説「そして誰もいなくなった」は、ポワロ、ミス・マープルといった彼女の有名なキャラクターが登場しないにもかかわらず、斬新なプロットによりトップクラスの知名度を誇る。陸の孤島に閉じ込められた10人が一人、また一人とわらべ歌の通りに殺されていく…。誰が犯人なのかが分からず、人々がどんどん疑心暗鬼になっていく様は、キャラクターの心理描写に長けるクリスティーの真骨頂だ。

職業も立場も異なる10人は、「兵隊島」と呼ばれる島に邸宅を持つ謎の人物に招かれる。到着した日の夜、その中の一人が皆の前で急死する。何が起きたのか分からず戸惑う彼らをよそに、次々と犠牲者は増えてゆき…。

閉じ込められた10人を演じるのは、かつて少年シリルの家庭教師をしていた体育教師ヴェラ・クレイソーン役のメイヴ・ダーモディ（『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』）、アフリカで兵士として活動していた元傭兵フィリップ・ロンバード役のエイダン・ターナー（『風の勇士 ポルダーク』）、パーティと車が好きな遊び人アンソニー・マーストン役のダグラス・ブース（『サンドマン』）、デイヴィスという偽名で缶詰業者を装い、ほかの招待客を調べる元巡査部長ウィリアム・ブロア役のバーン・ゴーマン（『アガサ・クリスティー ミス・マープル』）、ある出来事に対して後悔の念を抱き続ける元将軍ジョン・マッカーサー役のサム・ニール（『大地の傷跡』）、正義感が強い高名な元判事ロレンス・ウォーグレイヴ役のチャールズ・ダンス（『ゲーム・オブ・スローンズ』）、ロンドンに診療所を構える裕福な医師エドワード・アームストロング役のトビー・スティーヴンス（『名探偵ポワロ』）、貧困層の少女たちに慎みと分別を教える活動をしている信心深い年配の独身女性エミリー・ブレント役のミランダ・リチャードソン（『グッド・オーメンズ』）、前の雇用主が亡くなった後、妻エセルとともに「兵隊島」のオーエン夫妻に雇われた使用人トマス・ロジャーズ役のノア・テイラー（『プリーチャー』）、トマスとともに「兵隊島」の邸宅の使用人として雇われた妻エセル・ロジャーズ役のアンナ・マックスウェル・マーティン（『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』）。ほかのクリスティー作品に出演した人たちも何人かいるので、その時の役柄と見比べてみるのも面白いだろう。

2015年に英BBCで制作された本作。脚本を担当したのは、のちに『アガサ・クリスティー 検察側の証人』『アガサ・クリスティー ABC殺人事件』『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』なども手かけるサラ・フェルプス。

『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』あらすじ

孤島の邸宅に閉じ込められた10人の男女が、わらべ歌の通りに一人ずつ殺されていく。何者かが自分たちを殺そうとしていることに気付いた彼らは、犯人ではないかと互いを疑うのだが…。犯人は誰なのか？

『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』キャスト、声優

メイヴ・ダーモディ（ヴェラ・クレイソーン役／声：佐古真弓）

エイダン・ターナー（フィリップ・ロンバード役／声：浪川大輔）

ダグラス・ブース（アンソニー・マーストン役／声：柿原徹也）

バーン・ゴーマン（ウィリアム・ブロア役／声：横島亘）

サム・ニール（ジョン・マッカーサー役／声：菅生隆之）

チャールズ・ダンス（ロレンス・ウォーグレイヴ役／声：糸博）

トビー・スティーヴンス（エドワード・アームストロング役／声：郷田ほづみ）

ミランダ・リチャードソン（エミリー・ブレント役／声：佐藤しのぶ）

ノア・テイラー（トマス・ロジャーズ役／声：佐々木睦）

アンナ・マックスウェル・マーティン（エセル・ロジャーズ役／声：土井美加）

『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて5月11日（月）21：00より放送

毎週月曜日21：00〜

［ステレオ2ヵ国語（主：日本語吹き替え／副：英語）｜字幕放送有り］







（海外ドラマNAVI）

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