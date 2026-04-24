「またまた新車登場!?」板野友美、“うちのGクラス”紹介！ 「新鮮すぎる」「爆走するママな姿大好き」
タレントの板野友美さんは4月23日、自身のYouTubeを更新。“新車紹介”と題した動画で、意外な乗り物を披露しました。
【動画】板野友美の“新車“とは？
さらに「うちのGクラス“Gyutto”。ベンツじゃなくてGyuttoのG」とユーモアたっぷりに自転車を紹介。“子育て最強チャリ”のテロップも入り、電動自転車の快適さをアピールしました。さらに「坂とかもスイスイなの！」と乗り心地を絶賛し、「向こうからさ、走ってくるからもう1回撮って」と“謎のTAKE2”を希望する場面も見られました。
動画では、自転車の紹介に加え、娘と買い物や料理を楽しむ様子など、休日のルーティンも公開。子どもを寝かしつけた後は、YouTube編集や会社関連の作業を行うなど、仕事と育児を両立する日常ものぞかせています。さらに、小腹が空いたときやリラックスタイムに愛用しているという紅茶も紹介しました。
コメントでは「ともちんが乗った電動自転車乗り心地がよいね」「自転車〜！似合ってる〜」「チャリでの登場 凄い自然なお母さん姿だ」「電動自転車色も形もいいね」「ママチャリ爆走するママな姿大好き」「ママチャリ乗ってるともちんが新鮮すぎる」など自転車についての声や、「家族更新めちゃ嬉しい！！」「自分の時間も忘れず充実した日々を送っているともちん本当に尊敬する」「待ってました 家族動画すき」「お料理してる姿が素敵なお母さんですね」などの声も集まりました。
【動画】板野友美の“新車“とは？
「ベンツじゃなくてGyuttoのG」動画冒頭では、板野さんが自転車に乗って登場。スタッフは“新車紹介”として呼び出されたそうで、思わず笑ってしまう展開となっています。スタッフから「めちゃくちゃ似合わない」「街中で見かけたら3度見くらいしちゃうかも」とツッコまれつつも、「意外と爽快に運転できる」と気に入っている様子です。
動画では、自転車の紹介に加え、娘と買い物や料理を楽しむ様子など、休日のルーティンも公開。子どもを寝かしつけた後は、YouTube編集や会社関連の作業を行うなど、仕事と育児を両立する日常ものぞかせています。さらに、小腹が空いたときやリラックスタイムに愛用しているという紅茶も紹介しました。
コメントでは「ともちんが乗った電動自転車乗り心地がよいね」「自転車〜！似合ってる〜」「チャリでの登場 凄い自然なお母さん姿だ」「電動自転車色も形もいいね」「ママチャリ爆走するママな姿大好き」「ママチャリ乗ってるともちんが新鮮すぎる」など自転車についての声や、「家族更新めちゃ嬉しい！！」「自分の時間も忘れず充実した日々を送っているともちん本当に尊敬する」「待ってました 家族動画すき」「お料理してる姿が素敵なお母さんですね」などの声も集まりました。