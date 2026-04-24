友蔵と炭治郎が1歳違い⋯⋯？創作キャラの生年で学ぶ日本＆世界史

「ちびまる子ちゃん」のさくら友蔵と「鬼滅の刃」の竈門炭治郎は、1歳違いだった⋯⋯？

架空のキャラクターの生年月日と、実際の歴史で起こった出来事とを同時に知ることができる年表サイト「Character Chronicle」がXで話題を集めています。

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■ 架空のキャラの生年月日と史実を同時に知ることができる「Character Chronicle」

手がけたのは、Xユーザーの「ホームズクラブのgisyo」さん。普段はTRPGのシナリオ作りや、動画制作などの活動をしています。

「Character Chronicle」で閲覧できるのは、1849年から1922年の74年間の年表。その間に起こった歴史的な出来事が日本史と世界史の両面から記載されており、その合間に偉人のようなノリで、架空キャラクターの生年月日が挟まれているのです。

始まりとなる1849年には、「るろうに剣心」の主人公・緋村剣心が誕生。同年、日本史では「佐久間象山、電気実験成功」、世界史では「カリフォルニアでゴールドラッシュ本格化」というトピックが取り上げられています。

1854年には世界的名探偵シャーロック・ホームズが誕生。同年の出来事として、日本史では「日本開国」、世界史では「ソロー『森の生活』（が出版）」が挙げられています。なお史実については、各項目をクリックすることで、詳細を確認することができます。

そのほか1898年には「ちびまる子ちゃん」のさくら友蔵が、翌年1899年には「鬼滅の刃」の竈門炭治郎が生まれている様子。作中での描かれ方はかたや老人で、かたや少年と大きく違いますが、当人たちは実は1歳違い、というのが面白いですね。

ちなみにキャラクターの生年月日については公式設定が定まっているものはそのまま、そうでないキャラクターについては作中の描写などをもとに推測しているとのことで、必ずしも正確な生年月日とは限らないようです。

知っているキャラクターの生年月日が挟まるだけで、なぜかするすると史実が頭に入ってくる不思議な年表「Character Chronicle」。

製作者であるホームズクラブのgisyoさんに、詳しくお話をうかがってみました。

■ フィクションを史実に落とし込むのは、シャーロキアンにはおなじみの遊び

−−「Character Chronicle」は、どのようなきっかけで着想を得たのでしょうか？

直接のきっかけは、先日公開したシャーロック・ホームズの「作品初出」＆「事件発生」年表サイト「Sherlock Chrono-Navigator」がバズったことです。

フィクションの出来事を、実際にあった歴史的事実としてとらえて検証する、というのは、シャーロキアン的には自然な遊びなので、この反響には正直びっくりしました。

−−おなじみの遊びだったんですね

この「シャーロキアン的遊び」の発祥は、「ノックスの十戒」でも知られるロナルド・ノックスという神学者・推理作家が1911年にオックスフォード大学でホームズ作品をギリシア古典のように論じたことだと言われています。

※ノックスの十戒＝推理小説を執筆するうえで、守ることが推奨されている10のルール

−−シャーロック・ホームズだけでなく、有名キャラクターにしたのはなぜですか？

こういうかたちで、想像の輪を広げたり、歴史に親しんだりする人が増えるのは良いことだなと思ったので、間口を広げる意味で「有名キャラクターの誕生年」に絞った年表を作ってみました。

−−年表に登場するキャラクターは漫画、映画、ゲーム、小説と幅広いですが、選定の基準などはあるのでしょうか？

ざっくりと「有名なフィクションのキャラクター」というくくりで、特定のジャンルや年代に偏りすぎないように心掛けました。

たとえば、「宝島」のジョン・シルバーや「ピーター・パン」のピーター・パン、「フランダースの犬」のネロなど、19世紀後半〜20世紀初頭の有名児童文学キャラクターはいくらでもいるのですが、そこを厚くしすぎると「児童文学年表」になってしまうので。

−−イップ・マン（葉問）のような、実在の人物もいますね

実在の人物ですが、映画（ドニー・イェン主演シリーズ）のキャラクターとして広く知られていますし、ある程度知名度があって生年が分かるアジア圏のキャラクターを入れたかった結果です。

最近はXの投稿が自動翻訳されることもあり、海外勢にも親しみやすいラインナップを意識しました。

■ ユーザーからのコメントで知った、煉獄さんと波平さんの“共通点”

−−年表は「1849〜1922」の74年間となっていますが、この期間にした理由はあるのでしょうか？

基本的には「シャーロック・ホームズが活躍した時代」を念頭に置いています。ホームズよりも少し前に緋村剣心が生まれているので、そこを起点にしました。

1922年がゴールになっているのは、コミック版のキャプテン・アメリカの生年だったからです。MCU版のほうが親しみやすいかなと思い、後で移動させました。

−−今後、年表を拡張させていく予定はありますか？

戦後くらいまでは拡張しようかなと思っています。ただ、「現代劇」のキャラクターは発表された年代がそのまま物語の舞台になっているのが当然なので、どこまでを対象にするかは悩みどころですね。

たとえば、ストリートファイターの春麗が1968年生まれとか、デスノートの夜神月が1986年生まれとか、振り返る面白さはあるかもしれませんが、「『ちびまる子ちゃん』のさくら友蔵が、『鬼滅の刃』の竈門炭治郎の1歳年上かもしれない」みたいな驚きは生まれにくいでしょう。

−−投稿のリプライ等で知った、意外な年齢のキャラクターはいますか？

「鬼滅の刃」の煉獄さんと「サザエさん」の磯野波平です。2人は年齢が近いだけでなく、住所まで近いようです。ともに世田谷区桜新町付近。引用ポストでそう指摘されている方がいて、思わず笑ってしまいました。

−−波平さんが鬼殺隊に入っていた世界線もあるかもしれませんね（笑）

ちなみに磯野家は戦後に福岡から世田谷に引っ越してきた設定なので、実際に煉獄さんのご近所さんだったことはないかと思われます（「実際に」というのもおかしな話ですが）。

＜記事化協力＞

ホームズクラブのgisyoさん公式X（@JSHC_gisyo）

Character Chronicle（character-chrono.web.app）

Sherlock Chrono-Navigator（sherlock-chrono-navigator.web.app）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042404.html