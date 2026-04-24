ピューロランド、“人間の狂気”がテーマの完全新作イマーシブ体験ホラーイベント開催へ！ 2日間限定で
サンリオピューロランドは、6月6日（土）と6月13日（土）の2日間、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケン（以下：オバケン）とタッグを組んだ関東最大級の体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を、一般営業終了後の夜に開催する。
【動画】血だらけの包丁・銃・謎の仮面 「OBAKEN PSYCHO GAME」の一部を公開
■2日間で計2000名が参加可
11年目の実施となる今年の“オバケン×サンリオピューロランド”は、正体不明の犯罪組織“サイカーズ”が初登場する完全新作ストーリーの本格リアル体感ホラーイベント。各日1000名計2000名が参加可能な2DAYS企画となっており、開催時間は約3時間が予定されている。
閉館後のピューロランドで繰り広げられる本イベントでは、“サイカーズ”によって、ピューロランドが完全占拠され、すべての出入口が封鎖されてしまう。ゲストは、館内のエリアを回り、サイカーズが用意した7つのゲームに勝ちポイントを獲得するとともに、制限時間内にすべてのコードを解読し、脱出しなければならない。
ちなみに、館内にある7つ全てのミッションをクリアした人には限定ノベルティなどの特典が用意されており、本イベントの思い出を持ち帰ることができる。
なお、4月25日（土）12時00分から、本イベントの前売り券がイープラスで販売され、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて各日18時30分から当日券が販売される。
【動画】血だらけの包丁・銃・謎の仮面 「OBAKEN PSYCHO GAME」の一部を公開
■2日間で計2000名が参加可
11年目の実施となる今年の“オバケン×サンリオピューロランド”は、正体不明の犯罪組織“サイカーズ”が初登場する完全新作ストーリーの本格リアル体感ホラーイベント。各日1000名計2000名が参加可能な2DAYS企画となっており、開催時間は約3時間が予定されている。
ちなみに、館内にある7つ全てのミッションをクリアした人には限定ノベルティなどの特典が用意されており、本イベントの思い出を持ち帰ることができる。
なお、4月25日（土）12時00分から、本イベントの前売り券がイープラスで販売され、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて各日18時30分から当日券が販売される。