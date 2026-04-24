ド軍放送席は“擁護”「野球の一部です」

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。4回2死一、二塁で迎えた第3打席では、相手投手が二塁走者に不満を表す場面があった。

相手先発ウェブは、サインを見ている際に捕手の指示もありプレートを外した。その後は二塁走者のキム・ヘソン内野手に向かって不満げに声を出していた。

これに対しドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」の実況、ジョー・デービス氏は「ローガン・ウェブはキム・ヘソンに怒鳴りつけています。サイン伝達をしているのではないかと疑っています」と伝えた。

デービス氏は「これは公平なことであり、野球の一部です。技術の1つです」「投手目線で言えば、気に入らないのであれば、伝達されないような仕組みを考えないといけません」と理解を示した。

ドジャースOBで解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏も「これは野球の一部です」と擁護。「捕手は逆のコースに構えたり、（構える）始動を遅らせることで伝達する時間を与えないようにすることができる」と対策を指摘した。

大谷はこの打席で空振り三振に倒れ、同戦は5打数無安打に終わった。（Full-Count編集部）