谷まりあ、シックなカラーのドレスで登場「芯のある女性をテーマに」
モデルの谷まりあが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【横からショット】ボディラインあらわ…ノースリドレスを着こなす谷まりあ
プレミアムゲストとして参加。「自分がファッション業界で働いているのは、もちろんなんですけど自分自身もすごくファッションが大好き。いろいろなコーディネートも見られるのが好きなポイントです」と本作の好きな点を語った。この日のファッションのポイントもトーク。「おしゃれにいきたかったのでデザインのあるドレスで来ました。自分の中で黒は自分の軸を表してる色だと思っている。今日は芯のある女性をテーマにファッションを組ませていただきました」と話していた。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
【横からショット】ボディラインあらわ…ノースリドレスを着こなす谷まりあ
プレミアムゲストとして参加。「自分がファッション業界で働いているのは、もちろんなんですけど自分自身もすごくファッションが大好き。いろいろなコーディネートも見られるのが好きなポイントです」と本作の好きな点を語った。この日のファッションのポイントもトーク。「おしゃれにいきたかったのでデザインのあるドレスで来ました。自分の中で黒は自分の軸を表してる色だと思っている。今日は芯のある女性をテーマにファッションを組ませていただきました」と話していた。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。