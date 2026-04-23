Number_i、IMP.ら「to HEROes」名古屋公演にTOBEアーティスト総勢34名が出演！ 5月に札幌公演も
TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）が、バンテリンドーム ナゴヤにて4月20〜22日の3日間開催。TOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露。名古屋公演よりライブフォトが到着した。
【写真】バンテリンドーム ナゴヤでの「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」に出演したNumber_i
本公演には、TOBEアーティストの三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEの面々が出演。
なお名古屋に続き、5月16・17日に札幌でも開催。2会場5公演で合計約17万人動員予定だ。
「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」は、大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて5月16・17日開催。
【写真】バンテリンドーム ナゴヤでの「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」に出演したNumber_i
本公演には、TOBEアーティストの三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEの面々が出演。
なお名古屋に続き、5月16・17日に札幌でも開催。2会場5公演で合計約17万人動員予定だ。
「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」は、大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて5月16・17日開催。