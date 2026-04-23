中部国際空港は、バンド「緑黄色社会」との初のコラボキャンペーンを4月23日から30日までの8日間開催する。

企画は、4月25日と26日にAichi Sky Expoで行う同バンドのライブと、会場周辺エリアで実施する「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」の一環として展開する。来場者が空港内でも楽曲や世界観に触れられる内容で、空港内飲食店でのコラボメニュー提供と、対象店舗でのオリジナルステッカープレゼントの2本立てとする。

コラボメニューでは、楽曲名やバンド名にちなんだ彩りのカレーうどん、うなぎや海老天むす、から揚げなどを組み合わせたおにぎりセット、緑黄色野菜を多く使ったタンメン、味噌カツや小倉トーストを挟んだハンバーガーなどを用意する。各メニューには、バンドの公式キャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」と店舗が共演したデザインの限定ステッカーが付く。

ステッカープレゼント企画では、対象店舗で1会計あたり1,500円以上利用した人に対し、「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」のロゴや公式キャラクターを描いた3種類と、飛行機など空港をモチーフにしたセントレア限定2種類を含む全5種類のステッカーをランダムで渡す。配布は1,500円ごとに1枚、最大10枚までとする。

場所は第1ターミナルとフライト・オブ・ドリームズ内の対象24店舗。コラボメニューの提供期間は4月23日から27日まで、ステッカープレゼントの実施期間は4月24日から30日まで。メニューとステッカーはいずれも数量限定で、各店舗の予定数がなくなり次第終了する。