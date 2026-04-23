お笑いコンビ・天才ピアニストが、ますみの地元・奈良の近鉄大和西大寺駅へ！ 駅周辺で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。

駅の目の前にあるショッピングセンター・ならファミリーは、100店舗以上の専門店が集まり、50年以上愛され続けています。2026年１月に屋上がリニューアルし、子ども連れに人気です。

そんなならファミリーで、天才ピアニストは輝く肌をした女性に遭遇。「すっぴんなんで……」という女性に、「ホンマに!? ファンデ塗ってないの今!?」「めっちゃ肌キレイです。ヤバイ！」などと天才ピアニストは驚きました。

“すっぴん美女”は、美容関係の仕事をしているのだそう。美意識が高い彼女の美肌の秘訣は、ますみもよく知るダーマレーザーのフェイスパックを毎日使っているから。女性が「何十枚も買っています。ストックしています」というダーマレーザーは、美容液がたっぷり含まれており、洗顔後3分程度使うだけで充分スキンケアができるのだとか。

すっぴん美女いわくおすすめの美容法は、とにかく保湿すること。「お風呂上りはシャーッてとにかくミスト。美容液をして、化粧水を塗って、クリームを塗って、パックして寝る」というルーティーンで、この美肌をキープしているそうです！

ならファミリーでシール交換会をしていた女の子のパパは、釣りが趣味。ベストバイは、釣った魚で一夜干しが作れる“ピチット”です。ピチットとは、食材の余分な水分や生臭さを吸収し、旨みを凝縮してくれる食品用浸透圧脱水シート。「いつも釣り船で40センチくらいのアジを釣る」というパパは、ピチットを使ってアジの生ハムを作り、家族から大好評なんだとか！

2022年に大幅リニューアルしたタイムズプレイス西大寺は、改札内にある駅ナカショッピングモール。駅の入場券を購入すれば、入場料分のサービス券が貰えます。

これから京都に遊びに行くファミリーのベストバイは、濃厚で奈良土産にピッタリなまほろば大仏プリン。タイムズプレイス内のまほろば大仏プリン本舗で購入できます。

天才ピアニストは、店員おすすめの四神獣古代米プリンをゲットし、眺望ダイニングスペース・VIEW TERRACE（ビュー・テラス）で特別に試食。「めっちゃおいしい！ 甘味がしつこくなくて、すごく古代米の和スイーツ」「こんななめらかなん!?」「飲めるやろ!?」「たしかに！」「普通のプリンと違うわ、全然！」などと、そのおいしさに感動しました。

VIEW TERRACEのそばにある展望デッキは、線路の真上から撮影でき、鉄道好きの子どもたちに大人気です。京都から鉄道の写真を撮りに来た少年は、阪急電車のシートの生地で作られたポーチがベストバイ。独特な触り心地がクセになるこのポーチは、「お母さんが化粧ポーチにして（使って）います」とのことです。

鉄道好きの子どもと遊びに来た女性のベストバイは、電車のおもちゃが「ジャストフィットする」というダイソーの収納ケース。このケースがあれば子どもが、「お片付けをちゃんとやってくれる」ため、買ってよかったと喜んでいました。

なお、近鉄大和西大寺駅周辺にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」4月17日放送回で紹介されました。