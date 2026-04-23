オトナプリキュアのオリジナル酒が発売　豪華特典のマドラー＆コースターも必見

KURAND株式会社は、同社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、TVアニメ「キボウノチカラ〜オトナプリキュア’23〜」のキャラクターをイメージしたオリジナル酒全8種の販売を4月22日より開始しました。

「キボウノチカラ〜オトナプリキュア’23〜」は、「ふたりはプリキュア Splash Star」や「Yes！プリキュア5GoGo！」のキャラクターたちが大人に成長し、日々の悩みや壁に直面しながらも新たな物語を紡ぐ姿を描いたスピンオフ作品です。

放送当時、夢中でテレビにかじりついていたかつての少女たちも、今やすっかりお酒を嗜む大人世代。約20年という時の流れを感じさせる、なんとも感慨深いコラボレーション企画となっています。

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■ 8人のキャラクターを表現した華やかなラインナップ

今回発売されるのは、夢原のぞみ、夏木りん、春日野うらら、秋元こまち、水無月かれん、美々野くるみ、日向咲、美翔舞の8名をそれぞれイメージした計8本です。

販売価格は各3990円（税込）で、ボトルにはフォーマルなドレスを身にまとった彼女たちがパーティーに集う、華やかなワンシーンを描き下ろした限定ラベルがあしらわれています。

お酒の種類もキャラクターの個性を反映しており、バラの香りとさくらんぼの甘酸っぱさが調和する「のぞみ」のピンクリキュールや、しっかりとした味わいながらザクロのすっきりとした酸味が広がる「りん」のリキュール、さらには爽やかな味わいの中にお米のコクを感じられる「咲」の純米大吟醸酒など、リキュールから果実酒、日本酒に至るまで多彩なジャンルが揃えられています。

■ 選べる3本セットやフルコンプリートセットも用意

購入特典として、単品購入の場合は各キャラクターのイメージモチーフが入ったオリジナルマドラーが1本付属します。

また、8種類の中から好きな3本を自由に選べる「3本セット」や、全キャラクターを網羅できるファン必携の「コンプリートセット」も用意されています。これらのセットを購入すると、マドラーに加えてスタンド付きのオリジナルアクリルコースター（全3種のデザインから選択、コンプリートセットの場合は全種）もあわせて届けられます。

商品の発送は2026年7月中旬以降が予定されています。仕事やプライベートなど「オトナ」ならではの悩みを抱える日々の中、かつて憧れたプリキュアたちと共にグラスを傾ける時間は、明日への希望をチャージする特別な癒やしをもたらしてくれそうです。

（C）2023 キボウノチカラ オトナプリキュア製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042301.html