◇インターリーグ ホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日 フェニックス）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場する。

前日放った4戦連発の9号ソロは、日本人メジャーリーガーが初年度にマークした連続本塁打としては初の快挙。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の特大弾で「大谷翔平超え」を果たした背番号5は、この試合ではメジャー新人記録タイ&球団記録タイの「5戦連発」に挑む。

試合前に日米多くの報道陣に囲まれた村上。ホームランを意識する質問も飛んだが「まだ始まったばかり。（ジャッジと9号で並んでいるが）そんな（自身は）大した選手ではないので」と謙そんしていた。

同球団の解説を務める80年サイ・ヤング賞投手のスティーブ・ストーン氏は、「まだ1カ月もたっていないのに、しっかりと対応している。私は開幕から40本以上打てると思っていましたが、それ以上いくかもしれませんね」と分析し、村上を絶賛した。

現在シーズン換算では63本ペースだが、そのペースをさらに上方修正するのか。そのバットに注目が集まっている。