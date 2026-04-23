流線形の「エアロハッチ」形状

ヒョンデは、新型電動ハッチバック『アイオニック3（Ioniq 3）』を公開した。欧州では年内に発売予定で、英国向けの価格は約2万5000ポンド（約540万円）からになると見込まれる。

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ルノー5 Eテックのような小型EVや、フォルクスワーゲンID.3などに対抗する位置づけだ。空力効率の最大化を目指して考案された流線型の新しいフォルムを採用し、「エアロハッチ」と称されている。



アイオニック3 ヒョンデ

リアに向かって大きく寝かせたルーフラインを持ち、ダックテール型のリアスポイラーで締めくくられている。リアリップはトランクと一体化されているが、最上位グレードの『Nライン』では、よりスポーティな外観を演出するエクステンションが設けられる。一方、フロントエンドは、可能な限り前面投影面積を小さくするよう設計された。

こうしたアプローチにより、アイオニック3は空気抵抗係数（Cd値）0.26を達成。一回り小型のルノー5の0.29を凌駕する。42.2kWhバッテリーを搭載した標準モデルの場合、航続距離は1回の充電で344km、より大容量の61kWhバッテリーを搭載したロングレンジモデルは496kmの走行が可能とされる。

エクステリアデザイン責任者のマヌエル・シェットル氏は、アイオニック3の設計において、まず空力的に最も効率的な形状を目指したと述べたが、同時に「石鹸の塊のように見えないようにすることが重要でした」と付け加えた。

欧州市場を重視した設計

シェットル氏は、アイオニック3はヒョンデにとって欧州で設計された初のEVであり、新しいデザイン言語「アート・オブ・スティール」を採用している点を強調した。

しかし、この斬新なシルエットは室内空間にもいくつかの妥協をもたらした。例えば、ルーフラインの傾斜がトランクスペースを圧迫し、コンパクトなフロントエンドと前輪駆動のレイアウトが相まって、フロントトランク（フランク）を設けるスペースが確保できなかった。その解決策として、床下に大きな荷室を設置することでトランク容量を322Lから441Lに拡大。また、後部座席のレッグルームを確保するため、ヘッドライニングを数mm削った。



アイオニック3 ヒョンデ

ボディサイズは、全長4155m、全幅1800mm、全高1505mm、ホイールベース2680mm。車両重量は1550kgから1580kgとされる。

インテリアは、ドライバーの注意散漫を可能な限り抑えるよう設計された。インテリアデザイン責任者のビクター・アンドリアン氏は、「ハンドルに手を、道路に目を」という理念に基づき、ダッシュボードのレイアウトを見直したと語った。

その結果、既存のヒョンデ車よりも著しく高い位置に薄型のデジタルインストゥルメントパネルが設置された。これに小型のステアリングホイールが組み合わされ、プジョーのiコックピット（i-Cockpit）と似たようなレイアウトとなっている。

アンドリアン氏は「従来車のようにステアリングホイールの内側ではなく、その上に配置しました。これは、視線と頭を上げるという点で大きな意味を持ちます。パネルを見る際、視線は数度高くなります。これにより、道路との距離感が格段に近くなるのです」と語っている。

カップホルダーに工夫あり

12.9インチのインフォテインメント・スクリーンには、ヒョンデの新しいアンドロイド・オートベースのOS「Pleos」を初めて採用した。これにより、スマートフォンのミラーリング機能ではなく、車内からアプリをインストールするといった新機能が利用可能になる。スクリーンの下には、エアコンやメディア操作用の物理スイッチが配されている。

「ボタンの感触は非常に重要で、特に欧州市場ではそれが求められていると思います」とアンドリアン氏は述べた。



アイオニック3 ヒョンデ

顧客がますます大きな水筒を持ち運ぶ傾向にあることを考慮し、ヒョンデは背の高い容器をセンターコンソールに収納できる斬新なカップホルダーデザインを考案した。

このモジュラー式カップホルダーはセンターコンソールの下段まで続き、ドライバーや乗員が持ち込む飲み物の大きさに応じてサイズを変更できる。

アンドリアン氏は、「これは最初から抱えていた課題でした。大きな魔法瓶をどこに置くのか？ 最近は誰もが1.5L以上のボトルを持ち歩いています。わたしもその1人です」と述べた。

アイオニック3は今年の夏に英国で発売される予定。スタンダードレンジモデルは147psのモーターを搭載し、0-100km/h加速タイムは9.0秒となる。一方、ロングレンジモデルにはより効率的な135psのモーターが採用される。最大充電速度はまだ明らかにされていないが、10〜80％までの充電時間はスタンダードレンジモデルで29分、ロングレンジモデルで30分になるという。