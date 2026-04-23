黒木はトロフィーハズバンド？

約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗果（38）と、元EXILEの黒木啓司（46）が離婚へと話を進めていると、21日、女性セブンプラスが報じ、話題になっている。

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きっかけは宮崎の脱税。昨年12月、5億円の所得隠しで、法人税と消費税合わせて計約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反で起訴された。

同誌によると、宮崎が起訴されると黒木は子供を連れてハワイへ。帰国後、離婚に向けて弁護士を介しての話し合いとなり、宮崎と子供は自宅に、黒木は実家の宮崎で別居中だという。黒木は「地元の知人には、『全て失って、一円も手元に残っていない』と漏らしている」という衝撃コメントも明かされた。

黒木に関しては結婚当初から心配の声も多かった。

「EXILEのパフォーマーとして一時代を築いた立役者の1人なのに、奥さんからすれば、バーキンやゲレンデと同じ、見せびらかしのひとつだったのでは。所得隠しについても何も知らなかったとすれば、まさにトロフィーハズバンドでしょう。また脱税に手を貸した知人男性がいたこともザワついています」（広告代理店）

LDHには“箱推し”、特に初期メンバーに思い入れの強いファンも多く、SNSでは黒木がLDHを離れてもなお「偽セレブにダマされた？」「早くLDHに戻って来て」と応援コメントも。ネット上では黒木の行く末を心配する声の方が圧倒的だ。

一方の宮崎はというと、父親は元参院議員の白眞勲（67）で、裕福な家に生まれ育ち、学生時代からタレント活動をしていたことも。2回目の離婚後、乳飲み子を抱え、就活に苦戦し、自ら起業する道を選んだ。「起業して3年以内に年商5億円を達成する」など具体的な目標をたて、全て叶えたことを自伝で明かしている。SNSにはバーキンがデパートのように並ぶクローゼット、高級車と皆がうらやむセレブ生活が並んでいるが、実態はというと、どこかふんわりしている。

「彼女を語るキーワードといえば“おカネ”。おカネがあれば、子供の教育、美、高級ブランド、いい夫と何でも手に入ると“おカネを稼ぐことを肯定的にとらえた”ことがSNSで受け入れられた。ただ、裏を返せばおカネに対する執着が強いとも。SNSでは『いい歳なのにやりすぎ』という冷ややかなコメントも増えていました」（芸能関係者）

「5児の母でビジュアルも美しいし、非の打ちどころはないけれど、どこか実態がない。自社製品を販売していても、そこまで売れているとも聞かず……インフルエンサーとして優秀なんだとは思いますが、発売前にスキャンダルがあっては困ると女性誌からは避けられていました。逆に自伝など単行本はファンが買ってくれるので引く手あまたですが」（出版プロデューサー）

脱税セレブに振り回された黒木がLDH・HIROの元に戻る日は来るのか。

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