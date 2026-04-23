【全2回（前編／後編）の後編】

入社式といえば、桜の季節の風物詩。しかし、近年は桜が散るよりも早く去って行く新入社員の方が、風物詩になりつつあるのかもしれない。一体どうしてこんなことになってしまうのか。人事・総務担当者ならずとも知っておきたい、驚愕（きょうがく）の最新事情に迫る。

＊＊＊

【写真を見る】貴重な新入社員を“おもてなし”。有名企業が入社式に呼んだ有名人の顔ぶれ。大物歌舞伎俳優に“令和最強のCM女王”も

前編では、退職代行のプロに聞いた、今年の新入社員の特徴について紹介した。

入社早々辞めていくケースばかりではない。企業としては、そもそも入社前からまったく気を抜けない事態が頻発しているのだ。

新入社員（イメージ）

さる就活エージェントが語る。

「近年急増しているのは、“内定承諾後辞退”です。昔であれば、承諾書に誓約のサインをすれば就活は終わりでした。しかし、いまの学生は内定を承諾してその会社をキープしつつ、平然と他社の選考を受け続けています。内定式は10月に行われることが多いのですが、その案内の連絡をしたときに、学生が内定辞退を告げるケースが一般的。もちろん、内定式で社長や同期と顔を合わせた後に辞めるケースもあります」

さらに今年は、内定後に度肝を抜くような行動に出た学生がいた。

「IT企業のビジネス職で採用された院生の話です。彼は内定が決まってから“この初任給では自分のライフプランに合わない”と、初任給を上げるべく会社と交渉をした上、成功させてしまった。聞いたことがないケースで、社内では話題になりました。実際、初任給も学生が重要視する点で、IT系のベンチャー企業では初任給が40万〜50万円といった例も珍しくありません」（同）

圧倒的な売り手市場

入社前に賃上げ交渉をするつわものが登場するのには、それなりの事情がある。

「今年の就活市場全体の傾向として、まずいえるのは“圧倒的な売り手市場”だということです」

そう語るのは、人事労務などの調査を行うシンクタンク「産労総合研究所」の担当者である。

「昨年に続き、今年の就職内定率は92％と、過去3番目の高水準。少子化に伴う人材不足ゆえ、完全に“学生優位”の状況が続いています。企業の採用プロセスでは、生成AIの普及による変化が著しい。エントリーシートの作成にAIを活用する学生が急増しており、人事担当者も“無難な文章が増えている”と漏らしていました」（同）

AIの台頭に対する漠然とした不安

そんな就活生が企業に求める条件は、

「主に“給料が高いか”“福利厚生が充実しているか”、そして“自分が成長できるか”の3点です。もとより終身雇用を前提にしていないので、早くスキルを身に付けて一人前になり、キャリアアップしていきたいと考えている。背景には、AIの台頭に対する漠然とした不安があります。確固たるスキルがないと、いずれAIに取って代わられるのではないかと恐れているのです」（前出の担当者）

最近の就活市場で繰り広げられる現象について理解を深めるには、若者の生態を探るほかない。

「卒論に関しては、“タイパが悪い”と言われることが多いですね」

そう苦笑するのは、金沢大学教授の金間大介氏。タイパとはタイムパフォーマンス、すなわち時間対効果のことである。

「いまの学生には、じっくり読まなくてはいけない長文よりも、短く整理された情報や、即答できる結論が好まれます。動画も短尺化し、ドラマでさえ先に結末を知るようなスタイルが広がっている。就活に関して効率よく“答え”を得るためには、“論破王”として名をはせるひろゆき氏に質問をするのが合理的だと思われているのです」（同）

意思表明を要するコミュニケーションは負担

若者にとって、他者への意思表明を要するコミュニケーションは負担である。

「意思を表明すれば、相手の反応が返ってくる。デートでさえ、“この映画が見たい”“この店に行きたい”など意思表明の連続ですから、彼らにとっては、楽しさよりも疲れが勝ります。“彼女が欲しい”といったことをストレートに表明していた上の世代とは対照的なのです」（金間氏）

『Z世代化する社会』などの著作がある経営学者の舟津昌平氏は言う。

「退職代行の本質は、意思決定のハードルを極端に下げる点にあります。誰しもカッとなって、会社を辞めたいと思うことはある。が、手続きや心理的な負担があるから踏みとどまります。退職代行はこのハードルを取り払ってしまうので、衝動がそのまま実行されてしまう。例えばネットショッピングと同じ構造です」

とした上で、

「いまの学校教育はまるで“お客様”に対するように、学生が傷つかないよう配慮された設計になっている。例えば大学では、学生一人一人をメンタリングし、孤立させないような仕組みが普及しています」

大学の“テーマパーク化”

また、大学の“テーマパーク化”を指摘する。

「遊園地に行って感じるような楽しさを前面に押し出し、入学式や卒業式にタレントを呼ぶ大学も珍しくない。私が教えている東大を含め、否定されたり、怒られたりすることに慣れていない学生も増えています。不快さを許容できず、分からないことがあるときには“自分が悪い”ではなく、“教え方が悪い”と開き直ってしまうのです」（舟津氏）

もはや打つ手はないのか。

「若者の“お客様化”は今後もしばらく続くと思います。とはいえ若者は経験が浅く、かつ柔軟でもある。価値観は上の世代よりも容易に上書きされ得ます。“こうあるべきだ”とはっきり伝えれば、素直に受け入れる可能性も十分にあると感じます。勇気をもって“あなたはもうお客様ではない”と示すのも、一つの在り方ではないでしょうか」（同）

前編では、退職代行のプロに聞いた、今年の新入社員の特徴について紹介している。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載