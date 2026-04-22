グラビア界席巻する山田あいが表紙！スタイル抜群“ギャルコーデ”披露
グラビアを中心に活躍中の山田あいが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）4月28日号の表紙と「美女地図」コーナーに登場する。
【写真】149cmのミニマムボディ・成瀬かのんも登場
■表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜：山田あい
山田あいのIカップ・ゴージャスボディが表紙＆巻頭でさく裂！ 今、グラビア界を席巻する一度見たら忘れられないカラダをスタイル際立つ“ギャルコーデ”で彩った。
■グラビアン魂：天野ちよ
当連載の名物の一つといえば、グラビアについて語っていたのに、気づけば対談が大きく脱線していくこと。今回も、天野ちよの魅力を２人とも絶賛していたかと思いきや、なぜか話題は梅ヶ枝餅になっていた…。
■このあと、どうする？：るか
高円寺で出会った飲み友達の彼女。僕は近々東京を離れて地元に戻ろうと決めていた。だけど、彼女が――短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）などで知られる作家・加藤よしきが手掛けたシナリオを、ミス SPA!2025 グランプリの称号を持つるかが、大胆に表現していく。高円寺の馴染みの居酒屋を舞台に紡がれる、友達以上の関係値が築かれる瞬間を描いていく。
「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」
■美女検索：成瀬かのん
アイドル、タレントとして、実績を積み重ねる成瀬かのん。149cmながらグラマーなボディを持つ彼女の魅力に迫る！
【写真】149cmのミニマムボディ・成瀬かのんも登場
■表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜：山田あい
山田あいのIカップ・ゴージャスボディが表紙＆巻頭でさく裂！ 今、グラビア界を席巻する一度見たら忘れられないカラダをスタイル際立つ“ギャルコーデ”で彩った。
■グラビアン魂：天野ちよ
当連載の名物の一つといえば、グラビアについて語っていたのに、気づけば対談が大きく脱線していくこと。今回も、天野ちよの魅力を２人とも絶賛していたかと思いきや、なぜか話題は梅ヶ枝餅になっていた…。
高円寺で出会った飲み友達の彼女。僕は近々東京を離れて地元に戻ろうと決めていた。だけど、彼女が――短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）などで知られる作家・加藤よしきが手掛けたシナリオを、ミス SPA!2025 グランプリの称号を持つるかが、大胆に表現していく。高円寺の馴染みの居酒屋を舞台に紡がれる、友達以上の関係値が築かれる瞬間を描いていく。
「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」
■美女検索：成瀬かのん
アイドル、タレントとして、実績を積み重ねる成瀬かのん。149cmながらグラマーなボディを持つ彼女の魅力に迫る！