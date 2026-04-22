【きょう22日から】『大阪市プレミアム付商品券2026』申込受付開始 1万円購入で「1万3000円分」使える＜対象者・期間など詳細＞
大阪市は、『大阪市プレミアム付商品券2026』の申込受付を4月22日から開始した。海原やすよ ともこがアピールしている。
【画像】『大阪市プレミアム付商品券2026』大阪市が呼びかけ「本日より申込受付を開始します」
同商品券は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るもの。1口あたり1万円の購入額で、対象店舗で1万3000円分の買い物や食事ができる。プレミアム率30％、3000円がおトクとなる。
■『大阪市プレミアム付商品券2026』
商品券の構成：1口あたり1万円の購入額で1万3000円分の買い物や食事ができる、スマートフォン等で決済可能な商品券。次のいずれかの方法で利用。
アプリ（region PAY）を用いた電子商品券
二次元コード付き紙商品券
発行総口数：620万口
利用期間：令和8年6月29日（月）から令和9年1月15日（金）まで
購入対象者：申込時点において大阪市内に住所を有する方
購入限度口数：1人あたり4口まで
申込方法：公式ホームページ「大阪市プレミアム付商品券2026」より
申込サポート：大阪市内の協力店舗内に設置する申込サポートデスクで、対面により申込みをサポート
申込受付期間：令和8年4月22日（水）から5月17日（日）まで
※専用はがきによる申込みの場合は、令和8年5月17日（日）消印有効
購入対象者の決定：
購入対象者として決定した方には、令和8年6月15日（月）から6月28日（日）頃までにメールまたは郵送により通知
※購入対象者とならなかった方への通知はない
商品券の購入期間：
令和8年6月15日（月）から8月31日（月）まで
商品券の購入方法：
当選通知の種類によって商品券の購入方法が異なる
当選はがき：全国のファミリーマートで購入
メール当選通知（WEB申込みのみ）：WEB決済（コンビニ収納代行も可能）
商品券利用上の注意事項：
商品券は利用期間内に限り利用可能。利用期間を過ぎた場合は利用できない。
商品券は参加店舗でのみ利用可能。
商品券及び引換券の転売、交換、現金の引換えはできない。
商品券で購入した商品の返品の際は、現金・電子マネー等による返金はできない。
その他、注意事項は、公式ホームページ「大阪市プレミアム付商品券2026」に掲載の「大阪市プレミアム付商品券2026事業実施要綱」を確認。
【画像】『大阪市プレミアム付商品券2026』大阪市が呼びかけ「本日より申込受付を開始します」
同商品券は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るもの。1口あたり1万円の購入額で、対象店舗で1万3000円分の買い物や食事ができる。プレミアム率30％、3000円がおトクとなる。
■『大阪市プレミアム付商品券2026』
アプリ（region PAY）を用いた電子商品券
二次元コード付き紙商品券
発行総口数：620万口
利用期間：令和8年6月29日（月）から令和9年1月15日（金）まで
購入対象者：申込時点において大阪市内に住所を有する方
購入限度口数：1人あたり4口まで
申込方法：公式ホームページ「大阪市プレミアム付商品券2026」より
申込サポート：大阪市内の協力店舗内に設置する申込サポートデスクで、対面により申込みをサポート
申込受付期間：令和8年4月22日（水）から5月17日（日）まで
※専用はがきによる申込みの場合は、令和8年5月17日（日）消印有効
購入対象者の決定：
購入対象者として決定した方には、令和8年6月15日（月）から6月28日（日）頃までにメールまたは郵送により通知
※購入対象者とならなかった方への通知はない
商品券の購入期間：
令和8年6月15日（月）から8月31日（月）まで
商品券の購入方法：
当選通知の種類によって商品券の購入方法が異なる
当選はがき：全国のファミリーマートで購入
メール当選通知（WEB申込みのみ）：WEB決済（コンビニ収納代行も可能）
商品券利用上の注意事項：
商品券は利用期間内に限り利用可能。利用期間を過ぎた場合は利用できない。
商品券は参加店舗でのみ利用可能。
商品券及び引換券の転売、交換、現金の引換えはできない。
商品券で購入した商品の返品の際は、現金・電子マネー等による返金はできない。
その他、注意事項は、公式ホームページ「大阪市プレミアム付商品券2026」に掲載の「大阪市プレミアム付商品券2026事業実施要綱」を確認。