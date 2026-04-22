お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が21日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。千原兄弟の千原ジュニア（52）との初対面を振り返った。

今放送のゲストは千原兄弟の千原せいじ（56）とジュニア。爆笑問題と千原兄弟の出会いは古い。太田は1993年のテレビ朝日系「GAHAHAキング 爆笑王決定戦」で共演していると主張。「その時はとにかく吉本（興業）があまり出なかったんですよ。千原兄弟っていうのがいると。ジュニアってのが懐にナイフ持っていると。東京でもうわさになってた、若手の間で。すごいやつらしいやつだぞと」と当時を回想した。

太田は「GAHAHAキングのゲストに来たんだよ。千原兄弟が。俺はそのうわさを聞いてて。当時、天然素材がうわーっといってて。ナイナイの岡村が。あそこと水と油らしいよって聞いてたわけ」と状況を説明。

「GAHAHAの楽屋行ったら、若手は大部屋じゃん。一番奥にジュニアがひざ小僧抱えてさ。今にも刺すぞみたいな顔つきでいるんだよ。その手前にせいじがさ、東京の若手と『ほんでな』『なんとかでな』って。なんだ、こいつらと思いながら」と語った。

続けて「俺はジュニアが目当てだったから。ジュニアのところに行って。『お前、ナイフ持ってるんだって？』『あ？』とか言われて。『お前さ、ナイナイ気に入らないから岡村（隆史）刺してくれないか』って言ったのが最初」と初対面を語った。

ジュニアは「覚えてはるんや」と驚くと、田中裕二は「俺も覚えてるよ」と証言した。

太田はradiko「太田光と15人のしゃべり手」でナインティナイン岡村隆史と対談している。