19日に行われたプレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティはアーセナルに2-1で勝利したが、マンCの守護神ジャンルイジ・ドンナルンマに大きなミスがあった。



マンCが先制した直後、味方のスローインを受けたドンナルンマは蹴り出すのが遅れてしまい、慌てて蹴ったボールがFWカイ・ハフェルツの伸ばした足に当たってゴールに入ってしまったのだ。チームが先制した直後の同点劇で、ショックは相当なものがあっただろう。最終的に勝利したものの、ドンナルンマのミスは反省材料だ。





Avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait en deuxieme parti de saison , Voila le vrai GiGio que l'on a eu depuis son arrivé au PSG... pic.twitter.com/bpN3yMfV0R — MOHLEKING (@mohlekingFUT) April 19, 2026

元イタリア代表の名手であるディノ・ゾフ氏は、現代では当たり前となっているGKのビルドアップに危険性があると指摘している。「足を使ったプレイはプラス要素にもなるが、やりすぎは禁物だ。GKがストライカーよりボールに触れる回数が多いとしたら、それは何かおかしいと思う。足下の技術が優れていたとしても、クロスボールに飛び出せないGKではダメだ。問題は、やり過ぎは禁物ということだ」（『Football Italia』より）。ドンナルンマは今季よりパリ・サンジェルマンから加わった選手だが、ビルドアップはあまり得意としていない。指揮官ジョゼップ・グアルディオラのスタイルに合わせるべく努力しているはずだが、それが今回は思わぬミスに繋がってしまった。GKからのビルドアップが決まれば効果的だが、リスクもある。繋ぐべきか、セーフティに蹴り出すべきかの判断は極めて重要だ。