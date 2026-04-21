タレント・明石家さんまがＭＣを務める日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２１日放送され、「タメになる習い事発表会」がトークテーマとなった。

さまざまな習い事を経験している著名人が集結。Ｎｅｔｆｌｉｘのヤンキーによる恋愛リアリティーショー「ラブ上等」で注目を集めた、ギャルタレントの鈴木ユリアも出演した。

鈴木は極真空手を習っており、「組手のスパーリング」で県大会優勝のスゴ腕だったという。始めたきっかけは、「ケンカ強くなるために」とらしさ全開。「敬語も礼儀正しさも、極真空手がなかったら分からなかった。厳しさを学べたのが一番デカくて」と人格形成にも役だったことを強調した。

「私が言えたもんじゃないんですけど、今の子は礼儀がなってなくて」とぼやく鈴木に、さんまは「おまえや、それは！！何を言うとんねん」と全力ツッコミ。それでも鈴木はめげることなく、「イラッとしちゃうので、私が。下の子たちが、先輩に対してタメ語だったりが。イライラしちゃって、すぐヤニ吸いに行って」と続けて、スタジオを笑わせていた。