4匹の保護猫たちの自由な様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.9万回以上再生され、「性格の違いがおもしろい」「仲良しで癒される」といったコメントが寄せられました。

【動画：『眠っている保護子猫たち』をそっと見守っていたら、1匹が起き上がって…可愛すぎる展開】

保護された4兄弟

YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』では、保護された子猫たちの様子が紹介されています。

ある日、保護主さんのもとにやってきたのは、4匹の兄弟猫。おうちに到着すると、まずは健康チェックや排泄のサポート、そして食事の様子を確認することにしたのだそうです。

子猫たちは食欲もあり、スプーンから差し出されたウェットフードを一生懸命に食べていました。その小さな口でパクパクと食べる姿が印象的です。

お腹が満たされると、安心したのか部屋の隅へ。静かな場所を見つけて、そのままぐっすりと眠りについたのだそうです。

保護直後とは思えないほど落ち着いた様子から、少しずつ安心していることが伝わってきます。

ここはどこ？！シャーッ！

眠っている子猫たちを保護主さんがそっと見守っていると、白茶ちゃんが目を覚ましました。どうやら、まだ状況がよく分かっていない様子です。

きょろきょろと周りを見渡しながら、小さな体で一生懸命に「シャーッ！」と威嚇。どこか戸惑っているようにも見えます。

しかし、その仕草も長くは続かず、次第にまぶたが重くなっていきます。眠気には勝てなかったのか、そのまま再び夢の中へ。

寝起きのあどけない反応と無邪気な姿に、思わず頬がゆるむひとときでした。

性格の違いが可愛い！

しばらくすると、4兄弟の中でも元気いっぱいな茶トラちゃんが、隣で眠っている三毛猫ちゃんを起こそうと動き出しました。

とはいえ、起こされた三毛猫ちゃんはどこかのんびりした様子。そのままゆったりと過ごし続けます。すぐそばでは、白茶ちゃんも落ち着いた様子でくつろいでおり、さらにもう1匹の三毛猫ちゃんは保護主さんに甘えていたのだそうです。

それぞれが思い思いに過ごす姿からは、個性の違いが感じられます。

4兄弟がこの先も元気に成長し、それぞれにぴったりの家族と出会えることを願いたくなる、あたたかな投稿となっていました。

投稿には、「みんな元気に育ってね」「性格の違いが可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、子猫ちゃんたちの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』では、猫ちゃんたちの日常を見ることができます。

4匹の子猫ちゃんたち、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。