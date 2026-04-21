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1.·Å½£°Ò°Û¡ÁÌë±ã¡Á
2.Believe
3.dogma
4.¼«½ý¡Ê¾¯Ç¯¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ë
5.Quints
6.SMILE
7.livEVIL
8.Åìµþ½ýÇ¯
9.BIRTH
10.¥¢¥ë¥ß¥Ê
11.Mist
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14.HATE
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16.Baku
17.¥á¥É¥ì¡¼·(Cherish¡ÁBOYS BE SUSPICIOUS¡ÁERRORs¡Á404¡Áa:FANTASIA)
18.the WORLD
19.¶ËÅìÍð¿´Å·¹ñ
20.Jubilee
21.Ìë±ã-¥µ¥Ð¥È-:ALTER
22.Can you do it?
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25.Star[K]night
+Making of NIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö ºÇ½ª¸ø±é Ìë±ã
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5·î02Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¡ÁHMV&BOOKS HAKATA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡ÁlittleHEARTS.ÂçºåÅ¹
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¡¦4/4¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBAY HALL 16:15 / 17:00
¡¦4/5¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/11¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/12¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¡¦FANJ¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/18¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/19¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦LIVE VANQUISH¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/22¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/23¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/25¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS¡¡16:30 / 17:00
¡¦4/29¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/3¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM Be-1¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/4¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçÊ¬¡¦DRUM Be-0¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/6¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë°¦É²¡¦¾¾»³WstudioRED¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/9¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/16¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/17¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡¦club-G¡¡16:30 / 17:00
¡¦5/23¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¡¡16:00 / 17:00
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Á°Çä¡¡»ØÄêÀÊ ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
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¾ÜºÙ¡§https://nightmare-web.com
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