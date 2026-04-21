元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、長男の嫁・凛と生共演した。

5月5日に横浜BUNTAIで開かれるマーベラスプロレスの10周年記念興行の告知に、桃野美桜、彩芽蒼空、凛がコスチューム姿で登場。MC垣花正から「凛さんは…」と振られると、北斗は「うちの嫁です」と笑顔で紹介した。

凛は22年、佐々木健介、北斗夫妻の長男・佐々木健之介氏と結婚。23年に長女を出産した。子育てや、夫の海外での仕事に付き添うため、レスラーとしての活動を休止していたが、25年に3年ぶりにマットへ復帰。今年1月、同興行を最後に現役を引退すると発表していた。

北斗の印象について聞かれた凛は、「私はおしゅうとめさんというより、プロレスの先輩なので。そっちの方が…」と返答。北斗から「優しいよな！？」と強い語気で問われると、「優しいです、優しいです、はい」と笑顔で応じた。

試合は火曜日で、北斗は当日、同番組の生放送がある。「火曜日だから、終わったら行くからね」と、凛に約束した。しかし、試合展開が早いと、試合に間に合わない可能性がある。「私が見られるか、見られないかは、真ん中の彩芽ちゃんにかかっているからね。引き分けとかさ、（長時間）頑張ってくれれば」とハッパを掛けていた。

作家の岩下尚史氏からは、「引退しない方がいいんじゃない？ずっとこの人（北斗）と一緒になっちゃう」と、毒舌まじりの助言が。凛は「子育てもありますから」と答えていた。