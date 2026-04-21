「撮影中も恋しかった」と語る、要潤の“推し”とは？

放送開始25周年を機に"アギト"がスクリーンに帰ってくる――。4月29日(水・祝)公開の映画『アギト―超能力戦争―』で、氷川誠＝G7として新たな戦いに挑む要潤。

2001〜2002年に放送された『仮面ライダーアギト』で俳優としてのキャリアをスタートさせて以来、ドラマや映画、舞台と幅広く活躍し、たしかな存在感と幅広い役柄で支持を集める要に、"いま推しているもの"について語ってもらった！

――"推しているもの"を教えてください

「砂肝が大好きです。砂肝を推しています！」

――推し始めたきっかけは？

「子供の頃、田舎の中華料理屋さんに行ったときに、砂肝とにんにくの芽のガーリック炒めを食べて、すごくおいしかったんです。そこからハマりました。自分でも作るんですけど、その味になかなかならなくて。何が入っていたんだろう...っていうのを模索しながら、今でもその味を求めて作っています」

――子供の頃から砂肝好きって珍しいですよね

「そうですね。辛いものも大好きでした。頑張った日とか、1つ作品が終わった日は絶対砂肝を焼いて食べます」

――今回の撮影の期間でもありましたか？

「今回はずっと京都で撮影していてホテル暮らしだったので、部屋にキッチンがなくて...京都から帰って作った記憶があります。もう砂肝を食べたすぎて(笑)」

――結構な頻度で食べていらっしゃるんですか？

「食べたいんですけど、下処理が結構大変なんですよ。なので、時間があるときとか、テンション的に『今日は食べていいだろう』っていう日に。別に高級食材というわけではないんですが、食べるタイミングは食べたいテンションのときにしています」

――今までで食べた砂肝で一番思い出深かったエピソードはありますか？

「子供のときの思い出の、中華料理屋さんがどこかはもう分からないけど、そこの中華屋さんのショッキングなおいしさ。『うまー！！』って言ってすごく食べたのを覚えています。ずっとその味を求めているので、ぜひレシピを募集しています(笑)」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

ヘアメイク＝佐々木麻里子 スタイリスト＝今井聖子(Canna)

衣装協力＝ウジョー

映画『アギト―超能力戦争―』公式サイト

公開情報

映画『アギト―超能力戦争―』【PG12】

公開日：2026年4月29日(水・祝)

原作：石ノ森章太郎

出演：要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

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