あの味を求めて――要潤が長年追い続ける"記憶の一皿"の正体とは？【#推シゴトーク】
放送開始25周年を機に"アギト"がスクリーンに帰ってくる――。4月29日(水・祝)公開の映画『アギト―超能力戦争―』で、氷川誠＝G7として新たな戦いに挑む要潤。
2001〜2002年に放送された『仮面ライダーアギト』で俳優としてのキャリアをスタートさせて以来、ドラマや映画、舞台と幅広く活躍し、たしかな存在感と幅広い役柄で支持を集める要に、"いま推しているもの"について語ってもらった！
――"推しているもの"を教えてください
「砂肝が大好きです。砂肝を推しています！」
――推し始めたきっかけは？
「子供の頃、田舎の中華料理屋さんに行ったときに、砂肝とにんにくの芽のガーリック炒めを食べて、すごくおいしかったんです。そこからハマりました。自分でも作るんですけど、その味になかなかならなくて。何が入っていたんだろう...っていうのを模索しながら、今でもその味を求めて作っています」
――子供の頃から砂肝好きって珍しいですよね
「そうですね。辛いものも大好きでした。頑張った日とか、1つ作品が終わった日は絶対砂肝を焼いて食べます」
――今回の撮影の期間でもありましたか？
「今回はずっと京都で撮影していてホテル暮らしだったので、部屋にキッチンがなくて...京都から帰って作った記憶があります。もう砂肝を食べたすぎて(笑)」
――結構な頻度で食べていらっしゃるんですか？
「食べたいんですけど、下処理が結構大変なんですよ。なので、時間があるときとか、テンション的に『今日は食べていいだろう』っていう日に。別に高級食材というわけではないんですが、食べるタイミングは食べたいテンションのときにしています」
――今までで食べた砂肝で一番思い出深かったエピソードはありますか？
「子供のときの思い出の、中華料理屋さんがどこかはもう分からないけど、そこの中華屋さんのショッキングなおいしさ。『うまー！！』って言ってすごく食べたのを覚えています。ずっとその味を求めているので、ぜひレシピを募集しています(笑)」
文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI
ヘアメイク＝佐々木麻里子 スタイリスト＝今井聖子(Canna)
衣装協力＝ウジョー
公開情報
映画『アギト―超能力戦争―』【PG12】
公開日：2026年4月29日(水・祝)
原作：石ノ森章太郎
出演：要 潤
ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良
秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴
岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)
升 毅 ベッキー 樋口隆則
賀集利樹
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映
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