新エンジン搭載！ パワーと燃費性能を両立

トヨタのポーランド法人は2026年2月23日、ミドルサイズ商用バン「プロエース」および乗用仕様の「プロエース ヴァーソ」の2026年モデルを発表しました。

今回の改良では、環境性能と動力性能を大幅に高めた新世代の2.2リッターディーゼルエンジンが導入され、欧州市場での競争力をさらに引き上げています。

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このニュースに対し、日本のユーザーからは「国内導入」を熱望する声や、そのスタイリッシュなデザインを評価するコメントが寄せられています。

プロエースは、トヨタが欧州市場で展開しているライト・コマーシャル・ビークル（LCV）です。ステランティスグループとのアライアンスにより誕生したOEMモデルで、プジョー「エキスパート」やシトロエン「ジャンピー」などと基本コンポーネントを共有しています。

今回の2026年モデルにおける最大のトピックは、従来の2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに代わり、新たに「2.2 D-4D」エンジンが採用されたことです。排気量を拡大しながらも、最新の排出ガス規制「ユーロ6e-bis」をクリアする高い環境性能を実現しました。

ラインナップは2種類で、6速MTと組み合わせる150馬力仕様（最大トルク370Nm）と、8速ATを組み合わせる180馬力仕様（最大トルク400Nm）を用意。

特に150馬力仕様では、先代モデル比で平均燃費が1リッターあたり約20.8km（6.2L／100km）まで向上しており、燃料コストの削減が至上命題であるビジネスユーザーにとって大きなメリットとなっています。

プロエースの魅力は、パワートレインだけではありません。ボディサイズは、全長4981mmの「ミディアム」と、全長5331mmの「ロング」の2種類を展開。

全幅は約1900mに達するワイドな設計で、最大積載容量はロングモデルの「スマートカーゴ」システム搭載時で6.6立方m、最大積載重量は1.4トンを確保しています。これは同セグメントでもトップクラスの数値です。

また、2024年のマイナーチェンジで採用された最新のフロントマスクも特徴的です。トヨタの最新デザイン言語を反映した、力強く洗練された「大口顔」は、商用車ながらも都会的な存在感を放っています。

インテリアも進化しており、上位グレードには10インチのデジタルメーターや高精細タッチスクリーンが備わるなど、乗用SUVに引けを取らないモダンなコックピットへと刷新されました。

価格（消費税別）は、1.5リッターディーゼル搭載のベースモデルが13万9500ズウォティ（約618万円 ※2026年4月中旬時点）から。新開発の2.2リッターエンジン搭載車は14万5400ズウォティ（約644万円）からとなっています。

このプロエースに対し、日本のSNSやニュースサイトでは、「かっこいい」とその欧州譲りのスタイリングを評価する声が上がっています。

また、トヨタが次世代のモビリティとして提案している商用電気自動車「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」を引き合いに出し、「400系（カヨイバコ）を出す前に、こっちを出してほしい。もちろん200系と併売で」という、現実的なディーゼルバンの選択肢として日本導入を望む意見もありました。

現在、日本国内のトヨタの商用車ラインナップは、質実剛健な「ハイエース」が中心です。

一方で、プロエースのような洗練されたデザインと最新のディーゼルエンジン、そして充実した運転支援システムを備えたミドルバンの登場は、趣味と仕事を両立させたい日本のユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢として映っているようです。