【殿堂入りレシピも】チーズと卵の衣がたまらない！いろいろな具材で食べる「ピカタ」

ピカタを自由に楽しもう

最近SNSで話題になっている洋風おかずの「ピカタ」。粉チーズや薄力粉入りの溶き卵をお肉や魚につけて焼く料理で、クックパッドにもたくさんのピカタレシピが投稿されています。

今回は定番の豚肉・鶏むね肉のほか、野菜や高野豆腐で楽しむレシピまで、さまざまなピカタのレシピをご紹介します。

定番のヒレ肉ピカタ

殿堂入りのカレー味ピカタ

鶏むね肉でリーズナブルに

うまみたっぷり、かまぼこで

高野豆腐でヘルシーに

練り物や乾物もピカタに

バリエーション豊かなピカタのレシピを集めました。リーズナブルに楽しみたい場合は鶏むね肉、ヘルシーにしたいなら高野豆腐。かまぼこで作る変わり種のアイディアレシピも！

どのレシピも溶き卵を食材につけて、フライパンで焼く方法は共通です。焼き方さえ覚えてしまえば、いろいろな食材でピカタが楽しめます。

卵のまろやかさと粉チーズのコクが食材をコーティングし、フライパンで焼いた香ばしさも楽しめるピカタは、夕食のメインのほかお弁当にもぴったり。いろいろな食材で、自由にピカタを楽しんでみてください。